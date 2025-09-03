València abrirá dos nuevos colegios ante el 'boom' demográfico de la zona sur

València dispondrá de dos nuevos colegios a medio plazo con los que hará frente al 'boom' demográfico que empeiza a registrarse en la zona sur de la ciudad. La Junta de Gobierno Local aprobará el próximo viernes la adjudicación de las obras del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santo Ángel de la Guarda, cuyas obras comenzarán este año en el conocido como PAI del Cuartel de Ingenieros, en el barrio de La Raïosa. Lo ha anunciado hoy la alcaldesa, María José Catalá, durante la visita que ha realizado para comprobar la evolución de los trabajos de otro nuevo centro escolar, el CEIP 106 de Malilla, del que ya se ha ejecutado el 70% del proyecto inicial –espera poder abrir al final del actual curso académico–.

En concreto, el CEIP 106 del distrito de Quatre Carreres, que supone una inversión superior a los 14 millones de euros para el barrio de Malilla, dispondrá de tres líneas con capacidad para 735 escolares. El nuevo centro educativo recogerá al alumnado del colegio municipal Fernando de los Ríos, una dotación con infraestructuras muy mejorables que actualmente se ubica en los bajos de un edificio residencial. El ayuntaminto rescindirá el alquiler de este histórico centro, que contaba con una única línea. En cuanto a las dos líneas sobrantes, el nuevo colegio se llenará gracias a la población que se instalará en los bloques de nueva construcción que se están levantando a pares en el barrio.

La alcaldesa y el conseller de Educación visitan en CEIP 106 de Malilla / Levante-EMV

Así, la nueva infraestructura educativa desarrollará un programa de tres líneas y tres unidades de infantil de primer ciclo (para niños y niñas de dos años), más nueve de infantil y otros 18 de primaria. Contará, además, con un comedor para 600 comensales en dos turnos. "Estamos contrarreloj con la empresa constructora porque hemos tenido una serie de incidencias, la principal vinculada a la infradotación presupuestaria que dejó el anterior equipo de gobierno. De hecho, hemos tenido que incrementar la partida en un 27%", ha dicho Catalá. Este, como otros centros, además se ha enfrentado al incremento de costes laborales y materiales de los últimos años, así como a la falta de suministros derivada de la dana.

“Para nosotros este colegio ha sido un reto, como lo es el desbloqueo del Pla Edificant. “En dos años hemos reformado un colegio (el CEIP Carles Salvador), hemos desbloqueado todos los proyectos y hemos aumentado el presupuesto del Plan en más de 12 millones, superando los 70 millones de euros", ha dicho la alcaldesa. Por su parte, el conseller ha destacado las bondades energéticas y climáticas de este nuevo equipamiento, que, por ejemplo, contará con un sistema de toldos automáticos, de refrigeración y de climatización de los más avanzados para reducir el estrés climático, mejorar la eficiencia energética y proporcionar suficientes zonas de sombra.

Nuevo centro en el PAI del Cuartel de Ingenieros

Sobre el nuevo CEIP Santo Ángel, la alcaldesa ha recordado que se edificará dentro del proyecto de urbanización del Parque Central de Ingenieros y que cuenta con una superficie de 12.000 m2, de los que se edificarán 6.600 m2, en La Raïosa, barrio de Jesús que limita con Patraix. El centro de Educación Infantil y Primaria Santo Ángel de la Guarda contará con un programa de 12 unidades de Educación Infantil (3 Primer ciclo y 9 Segundo Ciclo), 18 unidades de Educación Primaria, Juegos de Pelota Valenciana y Comedor (para 300 escolares en dos turnos).

Dicho centro dará servicio a las 438 viviendas de alquiler asequible que próximamente empezarán a desarrollarse en la zona, merced a una de las 29 actuaciones que SEPES está llevando a cabo dentro del Plan de Vivienda Asequible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que movilizará 17.500 viviendas en todo el país. Además, en la zona están pendientes también otras 600 viviendas baratas anunciadas en 2021 para los cuarteles de Artillería, con lo que València sumaría más de 1.000 pisos para dar cabida a otra de las futuras expansiones demográficas de la ciudad.