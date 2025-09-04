El polideportivo de Orrios, "abandonado" a la espera de reforma

Los vecinos de Orriols están cansados de pasar por delante del polideportivo del barrio y no percibir grandes movimientos dentro. En agosto de 2024 el ayuntamiento decidió cerrar las instalaciones porque el techo de la piscina presentaba un gran deterioro, así como algunas deficiencias estructurales que debían ser reparadas para mantener la infraestructura en funcionamiento con total seguridad. Según denunció entonces la concejala de deportes, Rocío Gil, "el abandono del PSPV" había hecho que los vecinos tuvieran una instalación con una concesión caducada desde 2015 y se enfrentaran a una situación de incertidumbre de cara al próximo invierno". Los vecinos por su parte protestaron, pero entendieron que la reparación de la cubierta con una rehabilitación integral y una futura ampliación eran necesarias. Un año más tarde, miran el proyecto con recelo.

"En un año aquí no se ha visto mover nada. Cuando estuvimos con la alcaldesa en junio nos dijo que el ayuntamiento iba a asumir la reparación de la cubierta, que costaría 400.000 euros. También dijo que el proyecto estaría acabado en diciembre y que en teoría en mayo de 2026 la piscina podría abrir. Nosotros siempre defendimos que el polideportivo debía rehabilitarse por fases y no cerrar, pero ellos decidieron que tenía que cerrarse completamente y así llevamos un año, con la infraestructura cerrada sin que allí avancen nada”, lamentan en la plataforma vecinal de Orriols en Lucha, temerosos de que los plazos se demoren y el barrio continúe otro año sin una dotación clave.

Pista de tenis del polideportivo de Orriols / Levante-EMV

"Es una vergüenza porque tenemos muy poco en el barrio y lo poco que tenemos nos lo cierran. Mucha gente se ha tenido que buscar la vida en centros privados o los mayores directamente han dejado de ir a nadar o a las muchas clases que ofrecía el espacio", explican los vecinos. En concreto, desde la Fundación Deportiva Municipal se puso en marcha un plan para reubicar a los usuarios del complejo en las instalaciones deportivas de Torrefiel, Marxalenes y Patraix. Además, a los usuarios de Orriols que acudieran a alguno de estos tres polideportivos se les ofreció matrícula gratuita para la temporada deportiva 2024-2025. Pero la alternativa no fue suficiente. "Todo esto lo hicieron para arreglar unas instalaciones que, según vemos a diario, ahora sí que están deteriorándose por el verdadero abandono”, insisten en Orriols, llamando a dejar de ser "vecinos de segunda" en las prioridades de su consistorio.