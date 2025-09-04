València atribuye el aumento de tráfico al cierre del metro por la dana y el crecimiento de la población

El concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha ofrecido una rueda de prensa para desgranar la Semana de la Movilidad y, de paso, valorar el aumento de tráfico en la ciudad que Levante-EMV ha venido documentando en los últimos dos días con datos oficiales del propio consistorio y testimonios de vecinos y taxistas. También con críticas de la oposición en bloque.

El edil se ha centrado en estas últimas criticando que se tome “la parte por el todo”, pues considera que han extraído determinados datos de grandes vías de la ciudad para extrapolar “conclusiones genéricas” respecto a las políticas en materia de movilidad. Para un diagnóstico riguroso, ha valorado Carbonell, “habría que analizar los movimientos interiores dentro de la ciudad, cuántos vehículos acceden, que incrementos existen en otros modos de transporte como metro o bus, y qué incrementos se dan en todo el territorio nacional, etc”, ha dicho Carbonell.

En ese sentido, el concejal ha precisado que según la DGT en el conjunto de España el tráfico ha crecido el 2,77%, mientras que en los accesos a la ciudad ha crecido por debajo, con un incremento del 2,6% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, cuya cifra coincide aproximadamente con el incremento de alrededor del 0,9% del tráfico en las vías interiores (excluidos los accesos) según los datos de las espiras repartidas por toda la ciudad y que muestran estabilidad.

Y ha aludido a varias causas: el aumento de la población en Valencia, que en un año ha crecido en 18.000 vecinos (+ 2,26%) y en dos años en 33.000 (+4,22%). También ha hablado del “deplorable servicio de Renfe Cercanías antes y después de la dana”, y de los efectos ocasionados en las infraestructuras por la barrancada del 29 de octubre, que destruyó importantes vías de comunicación, algunas de las cuales se han podido recuperar el 27 de junio, como la línea de Metrovalencia a Torrent, una de las ciudades más pobladas de la Comunitat. “Eso ha afectado enormemente a la demanda de FGV que de julio de 2024 a julio de 2025 ha perdido 1,6 millones de usuarios”, ha señalado el titular de Movilidad.

Finalmente, Carbonell ha querido recordar que los niveles de tráfico actuales en la ciudad de València “son inferiores a los de 2019”, previo a la pandemia. En cambio, la ciudad ha pasado de registrar 1,8 millones de desplazamientos diarios en cualquier modo de transporte en 2018 (según datos extraídos del PMOME) a 2 millones de desplazamientos diarios en 2024 (según datos del Plan Director de EMT).

“Por tanto, mientras que los desplazamientos en todos los modos de transporte crecen, el tráfico es inferior al de 2019. Esta divergencia se debe a que el aumento de desplazamientos se ha realizado fundamentalmente mediante modos sostenibles y, en cambio, el uso del vehículo privado por vecinos de la ciudad se mantiene estable, poniendo de manifiesto que la problemática del tráfico en los últimos tiempos en la ciudad se ha debido a un incremento de accesos desde fuera de la ciudad como consecuencia de la falta de alternativas de transporte público”, ha concluido.

"Nos tendremos que ahogar en humo"

Por su parte, el concejal de Compromís y responsable de Movilidad en el gobierno del Rialto, Giuseppe Grezzi, ha valorado las declaraciones señalando que Carbonell, "en lugar de gestionar el tráfico, se limita a observarlo, acusando a externalidades como al aumento de tráfico generalizado en el Estado o al aumento de población en la ciudad como las causas de los atascos por los que se le critica".

"Lo cierto es que el tráfico ya aumentaba en España y la población de València se incrementaba mientras las políticas de movilidad de Compromís redujeron el tráfico en València ininterrumpidamente durante ocho años", añade Grezzi. "La política que hacíamos para reducir el tráfico daba resultados y también nuestra reacción ante cualquier adversidad, como la del covid y el regreso a la normalidad cuando nadie quería ir en transporte público o compartido", continúa el valencianista.

"En cambio, la política cochista y de fomento del tráfico privado de Catalá y Carbonell tiene efectos y no son otros que estos atascos y los que vendrán. Aún están a tiempo de rectificar y lanzar mensajes claros de rectificación y de regreso a nuestras políticas sostenibles. La reversión de la calle Colón y el cierre del túnel de Pérez Galdós serían mensajes inequívocos que darían resultados inmediatos, pero me temo que los valencianos nos tendremos que ahogar en humo hasta que desalojemos a Catalá del gobierno municipal para que regrese Compromís en 2027”, cierra Grezzi.