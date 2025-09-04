València celebra la semana de la movilidad y el día sin coches: estas son las fechas

València celebrará, un año más, la Semana Europea de la Movilidad (SEM), del 16 al 22 de septiembre. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Europea “con el objetivo de fomentar hábitos de movilidad más sostenibles, saludables y seguros en las ciudades”, se desarrollará este año con el lema “Movilidad para todas las personas”.

El concejal de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Jesús Carbonell, ha presentado el programa de actividades de esta semana “repleta de talleres, rutas guiadas y propuestas que promueven el uso del autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie como alternativas al vehículo privado”.

Este programa, elaborado por el Servicio de Mobilidad con la colaboración de EMT València, Policía Local, València Innovation Capital y Valenbici, incluye acciones permanentes y puntuales que se llevarán a cabo en diferentes barrios y pedanías para acercar la información a todos los públicos, tanto en horario de mañana como de tarde. Este año, como novedad, la EMT tendrá presencia en centros de educación especial para difundir las acciones que este servicio ha implementado para favorecer la accesibilidad con el fin de garantizar, conforme el lema de este año, que la movilidad será para todas las personas.

Día sin coche

Durante la celebración del Día Sin Coche, el lunes 22 de septiembre, el servicio de la EMT será gratuito, y se realizarán diferentes acciones como dos rutas por el antiguo cauce del río (una a pie y otra en bicicleta);

Las redes serán protagonistas del Concurso "Muévete sin coche" que involucrará al público joven para visibilizar buenas prácticas en Instagram y Twitter. Las personas que participen deben compartir una foto usando medios sostenibles con el hashtag #ValenciaSinCoche.

En el programa de la SEM también destaca la Gran fiesta de la movilidad que se celebrará el sábado 20 en los Jardines de Viveros, junto a La Rosaleda. “La idea de esta propuesta es compartir una agradable jornada de juegos y diversión y aprendiendo sobre movilidad responsable y accesibilidad, con actividades para todos los rangos de edad, desde bebés hasta el público juvenil”, ha explicado al Directora General de Movilidad, Elena Ayllón, que ha comparecido junto al concejal para dar cuenta de todo el programa.

Carpas informativas

También habrá espacio para la información, ya que se habilitarán unas carpas para informar del nuevo Plan director de EMT y de las zonas de bajas emisiones que se va a implantar en la ciudad a partir de diciembre y cuyo procedimiento, tal como ha informado el concejal, continua por su cauce. “Pronto se publicarán las respuesta a las alegaciones y se cumplirán los plazos inicialmente previstos”.

El viernes 19 será el día dedicado a las Jornadas técnicas. En el encuentro “Ciudades en movimiento” el Ayuntamiento contará con expertos en materia de movilidad, representantes de administraciones públicas, empresas y ciudadanía comprometida, para reflexionar sobre los desafíos actuales y explorar soluciones innovadoras en materia de transporte urbano, movilidad activa, electro movilidad y planificación urbana sostenible.

El Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la sala de 092 y el museo de la Policía Local también darán a conocer a la ciudadanía el funcionamiento de estas infraestructuras municipales “y fundamentales en la movilidad de la ciudad”.