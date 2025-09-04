València licita el asfaltado integral de la gran Vía Marqués del Turia 35 años después

En el marco del plan de renovación del firme de las grandes arterias viales de la ciudad, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València tiene previsto aprobar este viernes, en la primera sesión ordinaria del nuevo curso, la licitación de las obras de mejora de la calzada en la Gran Vía Marqués del Túria y en el tramo de la avenida de Corts Valencianes comprendido entre la calle Camp de Túria y la avenida del General Avilés. Para estas dos actuaciones, el Ayuntamiento ha destinado un total de 1.930.501 euros.

En el caso de la Gran Vía Marqués del Túria, se utilizará pavimento fonoabsorbente como el empleado en las obras de Pérez Galdós y Giorgeta, para disminuir el ruido generado por la elevada intensidad de tráfico existente en dicha vía. Según el proyecto básico y de ejecución elaborado por la empresa Gecival, la duración estimada de las obras es de tres meses y el presupuesto asciende a 1.326.718 euros.

La Gran Vía Marqués del Turia es una de las arterias principales de València en lo que circulación se refiere, de ahí que el desgaste de la calzada sea alto y se hayan tenido que realizar labores de parcheo durante los últimos años, pero la renovación integral de la calzada no se había hecho desde principios de los años noventa, lo que ha elevado el coste y la duración de los trabajos.

El caso de Corts Valencianes

Por su parte, el objetivo de la actuación municipal en la avenida de Corts Valencianes es reforzar el firme de la calzada mediante la renovación de la capa de rodadura en el tramo comprendido entre la calle Camp de Túria y la avenida del General Avilés, ya que presenta un alto grado de desgaste superficial. En este caso, ha sido el propio personal técnico municipal el encargado de redactar el proyecto de obras, que tendrán una duración de dos meses. El Ayuntamiento ha destinado para ello 603.783 euros. En los próximos días, el perfil del Ayuntamiento de València en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) publicará sendas licitaciones para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.