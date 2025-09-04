Los vecinos exigen revocar las licencias de la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar

La Comunidad de Propietarios de Residencial Nicet Patraix, formada por 147 familias, ha exigido a la Conselleria de Turismo la revocación inmediata de 24 licencias turísticas “ya caducadas” en los bajos del complejo, al tiempo que denuncia presiones de la empresa MContigo para acceder a las zonas comunes.

Según explican fuentes de la comunidad, las licencias, solicitadas en marzo y abril de 2025 por la anterior propietaria Axis, fueron retiradas cautelarmente al no iniciarse la actividad en el plazo máximo de dos meses que establece la Ley 15/2018 de Turismo. La Conselleria de Turismo realizó una inspección en junio y abrió un expediente al no percibir esta actividad, pero la propiedad alegó dilatando el proceso. Tras un segundo recurso, la administración autonómica tiene hasta el 1 de octubre para decidir si retira las licencias de los bajos de manera definitiva.

El actual propietario, MContigo, adquirió los locales a Axis en febrero y marzo de 2025, cuando ya había un conflicto abierto con la comunidad de vecinos, dado que esta aprobó en mayo de 2024 una modificación estatutaria para prohibir expresamente el uso turístico en dichos inmuebles. Además, según explican en Nicet Patraix, la empresa no comunicó la adquisición hasta agosto, “momento desde el que está presionando para que los turistas que pernoctan en los inmuebles accedan a las zonas comunes (piscina, gimnasio, sala de estudios y zona infantil), a pesar de que los locales carecen de acceso directo desde la vía pública”.

“Es inadmisible la presión que está ejerciendo MContigo y su administrador Rubén Zaballos sobre Nicet Patraix”, denuncia Miguel Roig, presidente de la comunidad. “Pretende que cualquier turista pueda entrar en nuestra piscina o en nuestro gimnasio. Jamás aceptaremos”, añade. Junto a esto, “recordamos que, además de la caducidad de las licencias, los locales incumplieron la normativa al no tener suministro eléctrico durante meses y carecer de conexión a internet”, requisitos básicos según la ley autonómica.

Ante esta situación, la Comunidad de Nicet Patraix ha solicitado la revocación de las 24 licencias turísticas caducadas, con la depuración del registro autonómico, evitando que licencias vencidas figuren como vigentes, que el Ayuntamiento de Valencia actúe de inmediato e imponga sanciones por la comercialización ilegal y se fomenten los mecanismos de coordinación entre administraciones para proteger la convivencia vecinal y la seguridad jurídica.

“No se puede mantener la ficción de que estas licencias están en vigor. Pedimos explicaciones públicas y medidas efectivas tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento, a los que solicitamos protección como ciudadanos del Cap i Casal”, concluye Roig.

"Operan de manera ilegal"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha denunciado “la desidia” del Ayuntamiento y la Generalitat ante la situación que siguen padeciendo los vecinos del edificio de Patraix, “donde continúan operando 24 apartamentos turísticos ilegales a pesar de no contar con licencia”. Ante esta situación ha retado a María José Catalá “a demostrar que no es una alcaldesa Airbnb tomando la iniciativa, asumiendo sus competencias, y poniéndose al lado de los vecinos y vecinas para cerrar los bajos turísticos que operan de manera ilegal”.

“Queremos exigirle a María José Catalá que represente a los vecinos del edificio de Patraix, que están conviviendo con 24 apartamentos turísticos ilegales y que están exigiendo a la Conselleria que revoque esas licencias porque están caducadas”, ha declarado Sanjuán. “No es normal que tengan que ser los propios vecinos los que interaccionen con la administración autonómica cuando se está produciendo una actividad ilegal que debería clausurar el propio Ayuntamiento”, ha añadido.

Sanjuán ha criticado que el actual gobierno municipal haya cerrado la Oficina por el Derecho a la Vivienda, un servicio que, según ha recordado, "fue creado precisamente para representar y asesorar a los vecinos y vecinas que están siendo víctimas de la especulación inmobiliaria". Por ello, ha instado a María José Catalá a “rectificar y mantener abierto este servicio a la ciudadanía ante el aumento de la crisis de la vivienda que se está produciendo en València”.

En este sentido, ha insistido en que Catalá “tiene que decidir si es alcaldesa de València o alcaldesa de Airbnb, y por las políticas que está haciendo parece bastante claro que prefiere ser lo segundo antes que ponerse al lado de los vecinos y vecinas de esta ciudad que lo están pasando mal y necesitan un Ayuntamiento que los respalde”, ha concluido el portavoz socialista quien ha lamentado que los vecinos y vecinas del edificio, situado en el barrio de Patraix, “lleven meses denunciando la situación ante la falta de acción por parte de las instituciones gobernadas por el PP”.