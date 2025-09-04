Vecinos y taxistas denuncian la "congestión permanente" del tráfico en València

Los datos de tráfico del mes de julio en la ciudad de València han venido a confirmar la sensación general que hay entre los conductores de que la capital está cada vez más congestionada. Lo dicen en la calle y lo explican para Levante-EMV los propios representantes vecinales y un sector tan implicado en el tráfico como es el taxi.

Dicen los datos oficiales del mes de julio que el tráfico ha aumentado en el último año hasta un 33% en un tramo de la calle Colón y porcentajes en torno al 10% en vías como Xàtiva, Guillem de Castro, Tetuán, Blanquerías, etc. Se confirma una subida general en la ciudad del 4%, con 20.000 coches más al mes. Datos que, por lo que a congestión se refiere, se han visto agravados por algunas de las grandes obras que se ha iniciado en la ciudad, principalmente la reforma de Pérez Galdós.

"Siempre ha habido atascos en las horas punta de entrada y salida al trabajo y a los colegios, pero ahora da la sensación de que el atasco es todo el día", explica Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi, quien asegura, así mismo, que "la situación se ha acentuado mucho en el último año y medio o dos años".

Los puntos más complicados, dice, se situarían en los accesos a la ciudad y otros puntos del interior como el puente 9 d'Octubre, Giorgeta, Jesús, Marqués de Zanete, o San Vicente-Plaza España. "Todos los alrededores del AVE son muy complicados, cada vez más", asegura. De hecho, cree que este es uno de los motivos por lo que no van los taxistas a la estación Joaquín Sorolla y hay problemas en el servicio.

Por lo que al sector del taxis respecta, Fernando del Molino sitúa el principal problema en la calle Colón, de la que se ha suprimido uno de los dos carriles que tenían a su disposición y "el que queda está siempre taponado". "Esta era una vía de escape para nosotros que ahora no tenemos". Y lo mismo ocurriría con la Gran Vía Marqués del Turia si estuviera más libre: "Nos daría más agilidad", dice.

Una posible solución para ellos sería que la Policía Local estuviera más atenta a este problema con los carriles o que se pusieran en marcha medidas anunciadas por el ayuntamiento como la vigilancia con cámaras o radares móviles.

Pocos buses y muchas obras

También María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de València, cree que el ayuntamiento tiene que tener más participación. Tras constatar que "efectivamente cada día hay más congestión de tráfico" en la ciudad, señala dos problemas que, a su juicio, están contribuyendo de forma determinante a ello. El primero es el encarecimiento de transporte público tras la caída de las subvenciones y la falta de frecuencias en la EMT, que en muchos aspectos califica de "caos". "Las frecuencias de paso de los autobuses no son muy buenas y eso hace que la gente cada vez coja más el coche privado. Y en el área metropolitana igual", asegura.

Por otro lado, Broseta lamenta la acumulación de obras en las calles, especialmente todo lo que tiene que ver con la reforma de la avenida Pérez Galdós. A su juicio, "el ayuntamiento no debería programar tantas obras al mismo tiempo, porque eso complica mucho la circulación en toda la ciudad. Yo misma tardo un montón en ir a la federación, mucho más que antes", explica Broseta.