vaivén
Bernabé refuerza su equipo de cara a las municipales
Incorpora como asesor a Sebastián González, buen conocedor de las dinámicas municipales
València
Pilar Bernabé tendrá a una de las personas de su máxima confianza en el Grupo Municipal Socialista. Sebastián González se incorpora como nuevo asesor para coordinar la estrategia de la también secretaria general de València con la mirada puesta en la Alcadia de la ciudad en las próximas elecciones municipales de 2027. Sebastián González conoce bien el Ayuntamiento ya que fue asesor de Bernabé en su etapa como concejala de Empleo, Deportes y Mayores, del gobierno progresista y posteriormente la acompañó en su cambio la Delegación del Gobierno.
