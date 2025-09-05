El cambio de topónimo de València genera más de 300 alegaciones en dos semanas

Compromís ha explicado que, según los datos oficiales del Ayuntamiento, ya se han registrado más de 300 alegaciones ciudadanas contra la propuesta de PP y Vox de modificar la denominación oficial de València. Los valencianistas lamentan que Catalá “atente contra leyes y reglamentos vigentes, y quiera gastar millones de euros dividiendo a la sociedad para tapar que no está haciendo nada como alcaldesa”.

El concejal Pere Fuset ha señalado que Catalá “cobra por resolver problemas de València, no por crearlos, y que impulse este proceso durante las vacaciones demuestra que sabe que no tiene apoyo social”. El edil valencianista denuncia que las energías que debería dedicar a mejorar la movilidad, la limpieza o el acceso a una vivienda “las dedica a hacernos perder el tiempo, el dinero y la identidad”.

Fuset ha recordado que la oficialización del actual nombre en valenciano contó en 2015 con el apoyo de todos los partidos políticos, como ya había ocurrido en 2009 cuando el gobierno de Rita Barberá oficializó el nombre en valenciano en la imagen corporativa del Ayuntamiento. Recuerda también que las posteriores reticencias del PP “eran sobre cuestiones procedimentales que la justicia avaló”. Para Fuset, “hay que lamentar la deriva ultra de un PP que con Catalá ha acabado renegando de sus propias decisiones para competir con Vox en el antivalencianismo”.

El concejal recuerda que el proceso de oficialización del nombre en valenciano –avalado en 2019 por los tribunales– recibió solo cinco alegaciones ciudadanas, cuatro de ellas sobre el acento, y que ninguna de ellas cuestionaba que València tuviera su nombre en valenciano como lo tiene en el Estatuto la propia comunidad autónoma. “Desde Compromís no vamos a perder tiempo en debates que corresponden a los lingüistas. Lo único que tiene que hacer la política es defender el valenciano y el autogobierno, y eso es lo que Catalá está atacando”, ha remarcado.

Entre las contradicciones legales denunciadas por Compromís destacan la vulneración del Decreto 69/2017 y del propio Reglamento municipal de uso del valenciano, que establecen que los topónimos oficiales han de estar en valenciano. Además, recuerdan que no se ha aportado ningún estudio técnico que justifique un doblete innecesario y que el único informe lingüístico se limita a cuestionar, en contra de lo dictaminado reiteradamente por la AVL, sin justificar la denominación compuesta.

La formación considera la propuesta “redundante, innecesaria y cara”, ya que puede implicar un gasto millonario en señalización, rotulación e imagen corporativa, “sin ningún beneficio real para la ciudad”. “Catalá quiere tapar la suciedad y la crisis de vivienda con una cortina de humo pedante, innecesaria y contraria a la legalidad que la propia Rita Barberá enterró y que el PP más antivalencianista de la historia quiere resucitar”, ha concluido Fuset.