Cinco 'casas de pueblo' resisten entre un mar de grúas en Malilla

La estampa recuerda a la portada de 'La casa', el cómic de Paco Roca. Un hombre riega las plantas en una vivienda baja envuelto en una luz anaranjada. Podría ser una alquería de huerta valenciana, pero el escenario es significativamente más hostil. Alrededor de este vergel maniobran media docena de grúas para ayudar a levantar las torres residenciales y las dotaciones de la nueva Malilla, la expansión de lujo que crece en uno de los barrios más humildes de la ciudad.

El hombre se llama José Andrés y su mujer Paqui. La casa, construida en 1943, está adosada a otras cuatro viviendas con entrada trasera compartida. Y en cada una de las fachadas delanteras figuran las iniciales de sus primeros propietarios, una familia con terrenos agrícolas en este cuadrante de València, entre el Bulevar Sur y las obras del túnel ferroviario. Paqui heredó la primera de las cinco casas de su madre, que a su vez la heredó de su abuelo –las otras casas también han ido pasando a sus primos–. Y en los últimos años ha visto un aluvión de obras delante de su puerta.

El paisaje que ven Paqui y José Andrés frente a sus casas / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

“Todo a nuestro alrededor era campo. Aquí había mucha huerta productiva, sobre todo cebolla y patata. Pero fueron vendiendo los terrenos. Aquí empezaron vendiendo por 12 millones de pesetas la hanegada y terminaron sacando 300 millones con dos años de diferencia. Se fue revalorizando muchísimo”, cuenta el matrimonio. “Cuando todo era huerta a mí me daba un poco de miedo vivir aquí. Era una zona solitaria. Ahora hay más vida en el barrio”, añade Paqui, adaptándose bien al nuevo perfil del barrio.

Malilla tenía en 1996 un total de 16.976 residentes. Hoy acumula más de 26.253 –según el último dato del censo municipal– y la evolución sigue en ascenso, animada por la urbanización de la antigua huerta. El Ayuntamiento de València acaba de reactivar 35.700 metros cuadrados de suelo dentro del PAI Malilla Sur para poder construir 113 viviendas de protección pública, a las que se sumarán 300 de renta libre, lo que aumentará la provisión de grúas con la consiguiente oferta de vivienda en la zona.

“Nuestra hija se ha comprado un piso en una de las nuevas torres. En la zona ya se están vendiendo pisos por más de 500.000 euros. Su bloque está lleno de residentes de Estados Unidos, Rusia, México, China. Los carteles están todos en inglés. A muchos jóvenes los ves paseando de día, sacando al perro en jornada laboral, con lo que deben teletrabajar”, cuentan estos vecinos de València sobre una realidad, el aterrizaje en masa de nómadas digitales en la ciudad, que no hace demasiado solo se dejaba notar en barrios como Russafa o el Carmen. “Es una locura. Te metes en Idealista y un alquiler en estas torres te cuesta 1.500 euros”, añaden. Todo eso aunque Malilla siga apareciendo en los rankings como uno de los barrios más pobres con una renta bruta media de 27.983 euros.

Barrio de contrastes

Más contrastes. A un lado de las cinco casas de pueblo, enfrente de los rascacielos, crece también un asentamiento de chabolas en el patio de una propiedad okupada. Con los precios disparados, el sinhogarismo es otro de los grandes problemas que València tiene pendiente atajar o al menos intentar rebajar.

"Nosotros estamos encantados de vivir aquí”, reconoce Paqui sentada a la mesa de la cocina, en una preciosa casa con suelo hidráulico, un patio lleno de macetas y un gato persa llamado Lucas buscando los rincones más frescos del hogar. "Sabemos que es un privilegio no tener que estar encerrados en uno de esos pisos. Aquí sales al patio y con todas las plantas baja la temperatura. O sales a la puerta de casa y te sientes en un pueblo", dice esta mujer tras abrir generosamente las puertas de su pequeño oasis entre tanta grúa y algún que otro problema –delante tienen un triángulo de maleza, antigua huerta, de donde salen bichos y hasta alguna serpiente–.

Las cinco casas con la maleza sin limpiar delante / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Estas grúas, ¿suponen una amenaza?¿Son manos metálicas señalando la anomalía de estas cinco casas ahí en medio del desarrollismo frenético? "Esperemos que no. Que tarden en descubrirnos. En este terreno el Plan General dibujó fincas residenciales pero de momento nadie nos ha molestado para intentar hacer otra cosa", dice el matrimonio. Afortunadamente para ellos, Malilla sigue siendo ese sitio humilde en el que la inversión entra despacio y del que sus vecinos se enorgullecen profundamente: "Ella nació aquí y yo soy de Cuenca pero llevo toda la vida. Mira, estos somos nosotros”, dice José Andrés enseñando el libreto de unas fiestas populares que ya no existen; como el barrio que les vio crecer.