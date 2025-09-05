Una fuga de agua provoca retenciones en Archiduque Carlos

Una fuga de agua en la calzada en Archiduque Carlos con la avenida Tres cruces. El reventón afecta a la entrada de València por el Camino Nuevo de Picanya y el Bulevar Sur en dirección al Hospital General. Se trata de una tubería de de fibrocemento de 200 mm de diámetro del año 1980.

Fuga de agua en Archiduque Carlos / Levante-EMV

La acumulación de agua en la calzada ha provocado retenciones inicialmente, pero la Policía Local de València está regulando el tráfico para evitar mayor incidencia. El Ciclo Integral de Agua está trabajando en su reparación y no hay abonados afectados.