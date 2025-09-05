Nueva ordenanza para agilizar la concesión de licencias en València

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado en la primera sesión ordinaria del mes de septiembre, el proyecto de la ‘Ordenanza reguladora de licencias urbanísticas y de actividades y otros títulos habilitantes. Tal como ha destacado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, la actualización de esta normativa municipal “era uno de los compromisos adquiridos en el plan de choque impulsado por la alcaldesa, María José Catalá, para desatascar el bloqueo que había en las licencias de edificación, en las licencias de actividad y en las licencias de actividades comerciales”.

“Uno de los elementos de ese plan de choque era la revisión de esta ordenanza municipal, para que sea una nueva herramienta procedimental que dé una respuesta ágil en la tramitación de licencias, que deje unas reglas del juego claras, que unifique y simplifique los procedimientos administrativos para la obtención de esas licencias urbanísticas”, ha añadido Giner. “En estos dos años hemos reducido en más de un 50% el tiempo medio de tramitación de concesión de las licencias, pero no nos conformamos. Hay margen de mejora en el procedimiento por parte del Ayuntamiento y la revisión de la ordenanza supondrá un nuevo impulso”, ha afirmado el responsable de Urbanismo.

El Ayuntamiento confía en que la aprobación de la norma tenga un impacto positivo tanto en la estimulación de la economía como en la generación de empleo y en el aumento de productos y servicios de mercado, tal como detalla el acuerdo aprobado este viernes por la Junta de Gobierno Local. La redacción de la normativa en vigor data del año 2012 y, desde entonces, se han producido numerosos cambios legislativos.

Entre otros, los objetivos que persigue el Área de Urbanismo con la redacción de la nueva ordenanza es mejorar la relación con la ciudadanía, simplificar procedimientos y trámites, mejorar la gestión pública, aumentar la seguridad jurídica y potenciar el funcionamiento por medios electrónicos. La simplificación de los procedimientos y la tramitación por medios electrónicos traerá consigo además una mejor gestión de los recursos municipales y el desarrollo de la actividad económica.