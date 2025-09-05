Tres millones de euros para asfaltar las calles de las pedanías de València afectadas por la dana

El Ayuntamiento de València ha acordado destinar 3 millones de euros a reparar el asfaltado de las pedanías dañadas por las inundaciones de la dana del 29 de octubre, unas obras que se llevarán a cabo en Castellar-l'Oliveral, Forn d'Alcedo y La Torre, así como en el barrio de Sant Jordi y los caminos de las alquerías del barrio de Faitanar.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes este gasto, así como la convocatoria para adjudicar estas obras, según el proyecto básico aprobado el pasado mes de julio y las características establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

El concejal de Urbanismo, Fernando Giner, ha explicado que el mayor montante, que supera el millón de euros, se ha reservado para los trabajos que precisa la pedanía de Castellar-l'Oliveral con el fin de recuperar su infraestructura viaria.

El gasto dispuesto para las obras de Forn d'Alcedo es de 926.695 euros, y para la mejora de los viales de La Torre, el barrio de Sant Jordi y los caminos del barrio de Faitanar se ha aprobado una partida de 836.861 euros, según han informado fuentes municipales.

Los plazos

Este acuerdo, adoptado a instancia del Servicio de Gestión de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras, contempla que las dos primeras intervenciones se lleven a cabo en un plazo de tres meses, mientras que el contrato de obras a realizar en La Torre se ejecutará en dos meses.

El proyecto de repavimentación de Castellar-l'Oliveral afecta a 32 calles de la pedanía, entre las que se encuentran La Creu, Pastora Icar, Camí de Rivas, San Salvador, Ador, Figuereta, Mayor del Castellar, Baluar y Cristo del Refugio.

En el caso de Forn d'Alcedo, la obras afectarán, entre otras vías, a la calle Sedaví, Río Segura, avenida de los Trabajadores, y carretera del Molí de Pala.

El objeto de las obras de La Torre es intervenir en calles como Algar del Palancia, Pedro Luna, Mariano Brull, la Alquería Rocatí, Casas de Macero, Casa del Mudet, Aiguamols, Alquería Colau, Casa Forberot, Alquería Nova y en el barrio de San Jorge.