Temor al desbordamiento del tráfico en la vuelta al cole de València

La entrada en septiembre, con el consiguiente bajón postvacacional, suele ser ordenada y cómoda gracias a que los niños siguen sin ir al colegio. No es hasta el segundo lunes de mes cuando València se despereza y recupera su ritmo habitual, incluida la creciente densidad de tráfico que ya se mantendrá en los meses sucesivos. Durante los últimos días Levante-EMV ha documentado, mediante los datos oficiales del ayuntamiento, el incremento de coches registrado de manera generalizada en la ciudad, con hasta 20.000 coches más mensuales, y también se ha hecho eco de las quejas manifestadas por vecinos y taxistas en torno a las congestiones permanentes en muchas de las grandes vías.

A las críticas se sumaba la oposición en bloque, diciendo que las políticas y la retórica del gobierno municipal le estaría poniendo la alfombra roja al coche, pero el concejal titular de Movilidad, Jesús Carbonell, contestaba que el análisis pecaba de reduccionista y aportaba algunos factores externos que estarían impactando sobre el tráfico en València: la pérdida del metro en la zona cero de la dana, obligando a mucha gente a coger el coche para llegar a la capital del área metropolitana, el crecimiento poblacional de la ciudad con un récord de 840.000 habitantes; o el muy mejorable servicio de las líneas de cercanías que prestan servicio en el ‘cap i casal’. Paralelamente, Carbonell ponía en valor que el uso de la EMT y el carril bici ha crecido este año por encima del vehículo privado en la ciudad.

En la misma rueda de prensa, el concejal también recordaba que una de las principales arterias de València, el eje Pérez Galdós-Avenida Giorgeta, está siendo objeto de “la mayor obra urbana de las dos últimas décadas”, algo que ya ha espesado el tráfico en las calles adyacentes antes de la vuelta al colegio. Por ello, el ayuntamiento quiere anticiparse al escenario del lunes e intentar evitar posibles colapsos. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, mantuvo ayer una reunión de coordinación con técnicos de Movilidad y mandos de Policía Local, así como con el concejal Jesús Carbonell de cara al inicio del curso escolar.

La alcaldesa explicó tras la reunión que el Ayuntamiento ha previsto un operativo extraordinario de Policía Local y Movilidad “con el objetivo de garantizar la seguridad en las entradas y salidas de los colegios y que además contribuya a paliar, en la medida de lo posible, la afección y las molestias que puede tener en el tráfico las obras de reurbanización que se están haciendo el eje conformado por las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta”. En concreto, el dispositivo del lunes 8 contará con 52 policías locales, que se situarán en las principales intersecciones para agilizar la circulación, así como en las proximidades de estos cruces para indicar y hacer los desvíos hacia los itinerarios alternativos.

En este sentido, Catalá hizo un llamamiento a utilizar dichos itinerarios alternativos y el transporte público y pidió a los vecinos “la colaboración, la tranquilidad y previsión y, sobre todo, durante el fin de semana estar muy atentos a los canales oficiales del Ayuntamiento donde se irá actualizando la información e itinerarios alternativos”. Además, la Policía Local ha previsto un servicio extraordinario por el comienzo del curso escolar conformado por 134 agentes, coordinado con las unidades de distrito, y que dará cobertura directa a la entrada y salida de los centros escolares.

"Un parche"

Pero para la oposición parece no ser suficiente y anticipan un posible desbordamiento habida cuenta de los datos recogidos por el portal municipal. La concejala del Grupo Municipal Socialista María Pérez calificó de “parche insuficiente y puntual” las medidas anunciadas por la alcaldesa , ya que, según dice, no darían respuesta al problema generalizado de la congestión en la ciudad. “Ante el aumento del tráfico, Catalá se limita a presentar un parche para un único punto, el de la avenida Pérez Galdós y Giorgeta, cuando el problema es de todo el conjunto de la ciudad por las políticas procoche que ha puesto en marcha desde que es alcaldesa”, señaló.

Pérez acusó a Catalá de “mirar hacia otro lado ante los problemas reales de movilidad” y de gobernar “a base de improvisaciones y anuncios de escaparate”. “La alcaldesa sabe que la ciudad sufre más atascos, más ruido y más contaminación, pero en lugar de asumir su responsabilidad y presentar un plan serio, se dedica a tapar agujeros con actuaciones puntuales que solo buscan titulares y no soluciones”, denunció la socialista. Y advirtió además de que València se mantiene entre las ciudades más congestionadas del mundo y ha instado a Catalá a “cambiar de rumbo” y “priorizar un modelo de movilidad sostenible”.