València crea una empresa para las demoliciones urgentes en la ciudad

El Ayuntamiento de València contará con una empresa especializada en demoliciones para asumir los derribos y las obras de apuntalamiento y otras medidas excepcionales para garantizar la seguridad de diferentes parcelas de la ciudad. Así se desprende del acuerdo municipal por el que se ha abierto un proceso para contratar este servicio, con un presupuesto de unos 2,6 millones de euros.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha informado de este acuerdo, que invita a todas las empresas interesadas a presentar ofertas, sin una preselección previa, “para favorecer una mayor concurrencia”, y ha detallado que el servicio a prestar incluye, por ejemplo, obras de urgencia que los Servicios Municipales de Bomberos y Polícia Local consideren necesarias por motivos de seguridad pública.

Trabajos concretos

Entre estos trabajos se encuentran las de demolición de edificios y naves, o parte de estos inmuebles no catalogados, declarados por el Ayuntamiento en situación de amenaza de ruina inminente, así como el vallado y el tapiado de los espacios afectados.

Estas intervenciones incluyen la adopción de medidas precautorias (instalación de apeos o lonas, apuntalamientos, retirada y/o demolición de elementos inestables), y otras acciones excepcionales de protección de inmuebles que hayan de efectuarse con carácter urgente.

Juan Giner ha destacado “la importancia de este contrato, que incluye demoliciones urgentes y que permitirá actuar con rapidez ante situaciones de ruina inminente o riesgo estructural en edificios no catalogados”.