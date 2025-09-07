Aumenta la partida para atender el absentismo escolar en València

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía Delegada de Educación, ha destinado un importe de 640.686 euros para el programa municipal de prevención del absentismo escolar que se desarrollará durante los dos próximos cursos, 2025-2026 y 2026-2027. Así lo ha acordado este viernes la Junta de Gobierno Local en la primera sesión ordinaria del mes de septiembre. El acuerdo contempla una prórroga del programa hasta dos cursos más. Para ello, el ayuntamiento ha dispuesto la licitación del contrato de prestación de los servicios de ejecución del programa de prevención, detección y tratamiento del absentismo escolar en la provincia de València. En los próximos días se abrirá el plazo en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas.

El objetivo de este programa municipal es conseguir la plena escolarización de la población infantil y adolescente de la ciudad en el tramo de educación obligatoria. En el último informe municipal se hablaba de más de 500 niños y adolescentes que faltan habitualmente al colegio. Desde la Concejalía de Educación se impulsa el seguimiento y control de la escolaridad del alumnado en colaboración con cada centro educativo que detecta la existencia de alumnado absentista. De forma paralela, se trabaja con las familias para concienciarlas de todas las ventajas y beneficios que supone la asistencia a clase para sus hijos e hijas.

Personal especializado

Para la realización de esta tarea, el Servicio de Educación dispone de personal técnico especializado que hace un trabajo de campo en coordinación con el personal técnico de relaciones con las familias, Bienestar Social y otras entidades como asociaciones, ONG, Fiscalía de Menores, Conselleria de Educación, centros escolares e institutos. Desde su puesta en marcha, el programa se ha reforzado con nuevas acciones, como la creación de la comisión municipal de absentismo.