València, banco de pruebas de la tecnología urbana

Robots de reparto de última milla, sensores acústicos para monitorizar aves en espacios verdes, ecoterrazas sostenibles, conductores monitorizados, sensores inteligentes para aparcamientos o camareros robots. Estos son algunos de los dispositivos que se están probando en València en los últimos meses con el despliegue de su «Sandbox Urbano», impulsado por el ayuntamiento del «cap i casal» a través de la estrategia València Innovation Capital. En total, se han aprobado 12 proyectos piloto que están comenzando sus pruebas en entornos reales con la colaboración de distintas áreas municipales.

El Sandbox es un espacio seguro que permite testar nuevas tecnologías, fomentar la colaboración público-privada y acelerar la adopción de soluciones innovadoras con impacto positivo. El objetivo es conectar el talento del ecosistema innovador de la ciudad con los retos de las ciudades y de sus habitantes.

«Queremos que València sea una ciudad donde probar nuevas ideas, donde la innovación tenga un espacio real para desarrollarse y demostrar su valor. Esta nueva fase del Sandbox pone el foco en soluciones concretas que mejoran la vida urbana: desde robots que limpian, reparten o sirven en eventos, hasta sensores que nos ayudan a cuidar mejor nuestra biodiversidad», ha explicado a Levante-EMV Paula Llobet, concejala de Innovación del Ayuntamiento de València.

Robots camareros

Uno de los proyectos más llamativos es el promovido por Deliverance Enterprises, que se pondrá en marcha próximamente y probará un sistema de robots autónomos para servicios de camarero y limpieza en el Palacio de Congresos. Los dispositivos operarán de forma simultánea con el personal habitual durante los eventos, permitiendo a los trabajadores descargarlos de las tareas más repetitivas y generando datos clave sobre eficiencia y escalabilidad.

En el ámbito de la logística urbana, destaca el robot eléctrico Mercabot, desarrollado por Umibots, que realizará pruebas en el entorno del Mercado Central y la plaza de la Reina para validar su capacidad de reparto autónomo. El centro tecnológico Itene colabora con una solución digital que integra la planificación de rutas, la gestión de pedidos y la comunicación con empresas y usuarios.

«Este tipo de pruebas no son solo demostraciones tecnológicas. Son oportunidades para que las startups, centros de investigación y administraciones trabajen juntas en soluciones que pueden transformar sectores clave como el comercio, la movilidad o la gestión de eventos», añadió Llobet.

IA para la biodiversidad

Otro de los ensayos destacados es el proyecto BioSoundscape, del grupo Iteam de la Universitat Politècnica de València. Se trata de un sistema de monitoreo acústico de aves basado en inteligencia artificial, que permitirá generar indicadores de biodiversidad y explorar nuevos servicios de ecoturismo en el Jardín del Túria y la Devesa-Albufera. Las pruebas, que se desarrollarán durante un año, ayudarán a evaluar la distribución y evolución de las especies en estos espacios naturales.

Además de estos proyectos, el Sandbox permite probar otras soluciones como sistemas inteligentes de aparcamientos especiales (Flash Park), limpieza autónoma de calles y playas (UmiClean y PlatjaBot), tecnologías de participación ciudadana (CitizenBack), optimización del riego agrícola (HortaTech), digitalización del patrimonio (visión computacional para turismo), monitorización de salud del conductor a través de un sistema de detección de constantes vitales no invasivo (VitalWise) o análisis del impacto del turismo MICE (Zentropy MICE).

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de València «consolida el Sandbox como una herramienta estratégica para acercar la innovación a la ciudadanía, atraer talento emprendedor y convertir la ciudad en un banco de pruebas real para soluciones con potencial de escalado».

Robot para la limpieza de playas PlatjaBot. / José Jordán

Ciudad más sostenible

En el marco de València Innovation Capital también se están poniendo en marcha proyectos para posicionar la ciudad como referente europeo en innovación y sostenibilidad.

En este sentido, Paula Llobet ha recordado el proyecto AbellaTECH, «un sistema inteligente para apicultores que combina tecnología e inteligencia artificial que mejora la eficiencia del trabajo agrícola y contribuye a la sostenibilidad y a la protección de la biodiversidad».

Precisamente, para tener una ciudad más sostenible, Llobet ha subrayado que València controla con fibra óptica y sensores el riego de las acequias de la huerta gracias al Proyecto Horta-Tech, desarrollado con la tecnología de las startups Fibsen y Baukunst. «Se trata de una plataforma de control, en tiempo real, que permite una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos y su infraestructura asociada».

En esta línea, la edil ha informado que el Ayuntamiento ha lanzado un reto GovTech para proteger l’Albufera con tecnología puntera. En concreto, se trata de un concurso de innovación para desarrollar un sistema de medición del agua en el humedal más emblemático de la ciudad que se impulsa en colaboración con el Servicio Municipal Devesa-Albufera.

El objetivo es diseñar un sistema de medición inteligente que permita conocer en tiempo real el volumen y la calidad del agua que llega a la laguna, con el fin de mejorar su gestión ecológica y anticiparse a posibles desequilibrios del ecosistema. «Este reto es un ejemplo más de cómo desde València Innovation Capital apostamos por la innovación útil, capaz de generar impacto real en los grandes retos urbanos y medioambientales», ha explicado Llobet.

En concreto, el proyecto ganador recibirá un contrato de prestación de servicios valorado en 50.000 euros, mientras que las propuestas clasificadas en segundo y tercer lugar serán premiadas con 2.500 euros cada una. Además, la solución elegida será probada en entorno real en el propio Parque Natural, con la colaboración del Servicio Municipal Devesa-Albufera y el Ciclo Integral del Agua.

La concejal ha destacado que «en esta apuesta pública clara por la innovación, en la que estamos promoviendo la colaboración público-privada real, también hemos sacado otro reto GovTech: Incendis +10 +100, para evitar tragedias como las que hemos vivido recientemente, así como saber reaccionar de manera más rápida y eficiente».

Finalmente, en ese respaldo a la colaboración público-privada, el edificio de Las Naves ha incorporado una tecnología pionera que detecta e identifica los posibles daños de una construcción, el sistema Building Eye system (BES), desarrollado por la compañía valenciana EMAC Grupo.

«Estamos mostrando en nuestras propias instalaciones municipales cómo la tecnología puede transformar la manera en que gestionamos y cuidamos nuestras infraestructuras, además de ayudarnos en una futura aplicación en otros inmuebles con el fin de prevenir y evitar posibles daños estructurales».n