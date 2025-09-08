El Ateneo Mercantil acumula 36.000 euros en multas por ruido

El Ateneo Mercantil ya era uno de los sitios más populares de València por ubicación y solera, pero logró ampliar el espectro de público cuando abrió la terraza «lounge» en su azotea, convirtiéndose en uno de los rooftops más famosos de la ciudad, si no el que más. Vecinos y turistas se citan en este espacio al aire libre para disfrutar de sus vistas a la Plaza del Ayuntamiento con un cóctel en la mano. Pero el negocio está en riesgo de cierre.

Tal como informó Levante-EMV el pasado 27 de agosto, el ayuntamiento ha acordado el cese de actividad de la «terraza lounge» explotada desde hace dos años bajo la marca Atenea Sky, después de que los servicios municipales denegaran la licencia ambiental para una «actividad socio-cultural y hostelería para socios» solicitada en 2014.

En aquella tramitación se detallaba que la actividad proyectada era de terraza chill out, o terraza lounge, con ambientación musical. Y meses más tarde el servicio municipal de licencias ya emitió un informe desfavorable determinando que la actividad ubicada en la azotea del edificio no resultaba compatible con el Planeamiento Urbanístico. También recordaban que, según la Ordenanza de Contaminación Acústica, las actividades con un nivel de emisión inferior, superior o igual a 80 dB, funcionarán con puertas y ventanas cerradas, cuestión incompatible con la actividad al aire libre.

Pues bien, antes de la denegación de la licencia ambiental a una de las terrazas de moda en València, el consistorio ya había apercibido en varias ocasiones al Ateneo Mercantil por el ocio que ha venido desarrollando en sus instalaciones. En concreto, durante inspecciones de la Policía Local realizadas el 4 agosto y el 10 de septiembre de 2024, a las 2 horas y a las 1.45 horas, las pruebas de sonometría arrojaron hasta 90 decibelios el primer día y 88,9 decibelios el segundo.

En el expediente sancionador, firmado en abril de este mismo año, se explica que los hechos descritos constituyen dos infracciones tipificadas como graves. Y precisa que para este espacio de Atenea Sky «nunca se ha solicitado el alta en ambientación musical formalmente hasta el día 25 de enero de 2025». Finalmente, el ayuntamiento resuelve imponer dos multas de 8.000 euros cada una por incumplimiento de las condiciones de emisión sonora previstas en la licencia o declaración responsable.

Entre los factores analizados para imponer la sanción, los servicios municipales señalan que en ambas ocasiones se realizan las inspecciones por escucharse la música desde la vía pública, o se afea la conducta del infractor en orden al cumplimiento de la normativa («se hace uso de medios sonoros teniendo en trámite expediente en el que consta notificado en fecha 23/01/2018, trámite de audiencia previa a denegación de licencia»).

Paralelamente, también en abril de 2025, el delegado de grandes proyectos y control administrativo vuelve a firmar un expediente mediante el que se resuelve imponer una multa de 20.000 euros por el uso de medios sonoros sin autorización. Esta acta-denuncia se levanta el 5 de mayo de 2024 y hace referencia al restaurante ubicado en la planta seis del edificio. Entre los hechos se refiere la «utilización de música muy alta, la cual se escucha desde otros pisos. Se trata de un evento privado -cumpleaños- de personas no socias».

Aquí, entre los factores contemplados para imponer la sanción más elevada se recoge la naturaleza de los perjuicios ocasionados (efectuadas mediciones por los agentes actuantes, resultan valores de hasta 101 dB), la conducta del infractor en orden al cumplimiento de la normativa (la entidad ha sido sancionada con anterioridad por infracciones en contaminación acústica), o la trascendencia social de la infracción, «dado el calado social que la institución tiene en València».