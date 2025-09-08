Finalizadas las obras en el embarcadero de El Palmar

El ayuntamiento ha finalizado las obras en el embarcadero de El Palmar, una infraestructura sencilla pero esencial para el entorno de la pedanía del sur. “Se trata de una actuación imprescindible para preservar el entorno natural del Lago de La Albufera y facilitar el acceso desde El Palmar”, ha declarado el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, que ha visitado la zona.

La intervención, con un presupuesto total de 313.514,86 euros, ha consistido en la ejecución de una rampa de acceso al varadero de 4,85 metros de ancho y 11 metros de largo, la reconstrucción y ampliación del muelle y la adecuación de la zona para garantizar un acceso seguro a las embarcaciones destinadas a mantenimiento y reparación. Además, se ha colocado una baliza de iluminación para la ubicación de pantalanes y se ha rellenado la excavación con material granular para evitar la proliferación de vegetación en el trasdós del muelle.

"El deterioro del muelle era evidente y era nuestro deber actuar. Con esta obra aseguramos la estabilidad del muelle, la seguridad de quienes lo utilizan y la protección del patrimonio natural y cultural de Valencia”, ha asegurado el concejal.

Durante las obras, también se han sustituido los adoquines deteriorados del muelle por otros de las mismas características, pero de mayor resistencia a la degradación, y se han dispuesto sobre una cama de arena. Los adoquines que pudieron recuperarse se reutilizaron en las aceras próximas al edificio de la Trilladora.

Gosálbez ha explicado que la reforma ha contado con el respaldo técnico porque “debido al mal estado de conservación del muelle y del varadero, y teniendo en cuenta el alto valor paisajístico y patrimonial, el Servicio de Devesa-Albufera y el Servicio de Patrimonio Histórico elaboraron informes técnicos para acometer la obra con las máximas garantías”.

“Este embarcadero es el corazón de El Palmar, un espacio clave para la actividad económica y social de la pedanía. Con esta intervención devolvemos dignidad a la zona, garantizamos la actividad pesquera y turística y reforzamos la protección del patrimonio natural de Valencia”, ha concluido el edil. Asimismo, se ha llevado a cabo una recogida selectiva de residuos, en línea con el compromiso medioambiental del Ayuntamiento.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valencia reafirma su compromiso con la conservación del Parque Natural de la Albufera, garantizando la protección de uno de los ecosistemas más valiosos y emblemáticos de la ciudad.