Un incendio obliga a cerrar la Dirección Territorial de Educación y la Agencia Tributaria Valenciana

Un incendio declarado esta pasada madrugada en el edificio multiusos ubicado en el número 14 de la calle Gregorio Gea de València ha afectado tanto a instalaciones de la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación y a la sede central de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV).

El fuego, que se ha dado por extinguido sobre las 2:00 de este lunes, según han precisado fuentes de la Generalitat, ha obligado al cierre temporal de estos espacios.

Hoy habrá teletrabajo

Las llamas han afectado a la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación, cuyas instalaciones no podrán utilizarse hoy lunes, 8 de septiembre, debido al humo generado, tal y como han confirmado fuentes de este departamento. El personal de este edificio teletrabajará durante esta jornada y no ha habido que lamentar ningún daño personal.

Por su parte, la Conselleria de Economía ha informado del cierre temporal hoy y mañana de la sede de la Agencia Tributaria Valenciana en València.

El fuego, detallan desde la administración autonómica, se ha originado en una instalación eléctrica en el semisótano del edificio, pero la presencia de humo en las plantas altas ha obligado a ventilar los espacios. En el momento del incendio, el edificio se encontraba cerrado.

La dirección de la ATV ha dado instrucciones al personal que presta servicio en este edificio para trabajar de forma telemática al menos el lunes y el martes mientras se lleva a cabo la reparación de los daños.

Responsables de la Dirección General de Patrimonio y la ATV "trabajan de forma coordinada para la reapertura del inmueble en el menor tiempo posible", subrayan.