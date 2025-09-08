Tráfico fluido en Pérez Galdós, congestión en Pio XII y Nou d'Octubre

La vuelta a las aulas de miles de estudiantes siempre es complicada, especialmente en ciudades de gran población como València. En las principales entradas y salidas del ‘cap i casal’ se han registrado a primera hora de la mañana grandes atascos, hasta el punto de sumar globalmente casi 40 kilómetros de retenciones, según la información recogida en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Dentro de la ciudad, el punto de mayor conflicto se presentaba en el eje conformado por las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, en obras desde el 30 de junio. El ayuntamiento ha dispuesto un operativo con 52 policías locales, que se han situado en las principales intersecciones para agilizar la circulación, así como en las proximidades de estos cruces para indicar y hacer los desvíos hacia los itinerarios alternativos. Asimismo, la Policía Local había previsto un servicio extraordinario conformado por 134 agentes, coordinado con las unidades de distrito, y que ha dado cobertura directa a la entrada y salida de los centros escolares.

Lo cierto es que Pérez Galdós y Giorgeta están teniendo una mañana relativamente tranquila, con tráfico fluido en los carriles habilitados –los datos de la semana pasada indicaban que al menos un 40% de los vehículos ya están utilizando vías alternativas–, y mínimas retenciones en algunas vías adyacentes.

Tráfico fludio en Pérez Galdós / Fernando Bustamante

Sin embargo, el tráfico de la ciudad se ha vuelto más denso en otros puntos como Pío XII en su acceso a Gran Vía Fernando el Católico. Al menos desde la Avenida de las Cortes Valencianas y sobre todo en uno de los accesos a la Pío XII, en Avenida de la Vall de la Ballestera con Avenida de Campanar, se ha formado un inmenso embudo con la tensión añadida de coches, motos y autobuses pitando a cada segundo. Fernando el Católico es una de las arterias alternativas que se están utilizando para sortear Pérez Galdós.

Y los desvíos de esta última vía giran a la derecha hacia Manuel de Falla para bajar por el puente del Nou d’Octubre en dirección al sur. Toda esta zona, el entorno del citado puente con la avenida Pío Baroja y la Avenida de las Tres Cruces también ha registrado importantes retenciones, algo que ya había ocurrido en los últimos días de manera puntual. Por lo demás, gran parte de los vehículos en la ciudad de València han podido circular sin grandes incidencias en este día de la vuelta al cole.