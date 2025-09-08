Catalá convoca el debate sobre el estado de la ciudad este jueves

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha convocado para este próximo jueves, 11 de septiembre, el debate sobre el estado de la ciudad, que sirve cada año para confrontar las posturas del equipo de Gobierno y la oposición respecto a la evolución del "cap i casal". Este año, además, será un debate especial por la incidencia de la dana en todas las políticas municipales, políticas que aún se siguen desarrollando y que han sido, en muchos casos, motivo de confrontación entre el Ayuntamiento de València y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta convocatoria, sin embargo, no viene exenta de quejas por parte de la oposición. “La alcaldesa -dice Papi Robles, portavoz de Compromís- vuelve a demostrar que le gusta muy poco la participación y la fiscalización de su gobierno. Convocar el Debate del Estado de la Ciudad con poco más de 48 horas de antelación es una falta total de respeto hacia las entidades sociales y vecinales de València".

Catalá teme a la dana

Robles temía, según dice, que Catalá convocara el debate en el último momento, entre otras cosas porque "con esta decisión trata de alejar lo máximo posible el debate político del aniversario de la tragedia de la dana". Catalá sabe que no hizo todo lo que podría haber hecho por las vecinas y vecinos de los Pobles del Sud. Con 17 muertos, la respuesta del gobierno de PP y Vox fue totalmente decepcionante. No obstante, anunciamos a la alcaldesa que tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho y de lo que ha dejado de hacer por las víctimas de la dana", explica.

Compromís ha anunciado una intervención propositiva en el Debate del Estado de la Ciudad, porque "está en nuestro ADN hacer una oposición responsable y porque volveremos a gobernar esta ciudad en 2027. Pero también seremos muy duros con la gestión de Catalá porque lleva a la ciudad por un camino contrario al que pide la ciudadanía. Una ciudad que con PP y Vox está expulsando a su vecindario por la crisis de la vivienda y el alquiler; una ciudad que se entrega al turismo de masas sin ninguna protección del tejido social y económico local; una València en la que la percepción ciudadana es cada vez peor, con unos servicios públicos que no dan respuesta: calles más sucias y un transporte público sobrepasado. Una ciudad que necesita ya acciones para combatir el cambio climático y el calor, que sea más verde y habitable".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha manifestado que la convocatoria "precipitada" del debate del estado de la ciudad "solamente tiene como objetivo evitar la participación ciudadana e intentar que el debate pase lo más desapercibido posible". En su opinión, esta convocatoria responde a "un síntoma de agotamiento y de una gran debilidad del bipartito de PP y Vox". "Nadie que tiene un proyecto del que presumir o del que está orgullosa trata de evitar que vengan los vecinos y vecinas al debate", ha apuntado al tiempo que ha planteado que la razón sea que Catalá "no quiere que se preste atención sobre el propio discurso que ella tiene que pronunciar el jueves".