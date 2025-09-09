Así califica la alcaldesa de València el conflicto de Gaza

El conflicto palestino y la masacre que el gobierno israelí está cometiendo en la franja de Gaza, con más de 60.000 muertos, entre ellos casi 20.000 niños, ha generado todo tipo de opiniones entre los dirigentes políticos del país y todo tipo de calificativos, unos más gruesos que otros y algunos más polémicos que el resto. El último ejemplo ha sido el del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se negó a calificar la matanza de gaza como un genocidio, en contra de lo que opinan la mayoría de dirigentes de izquierda y muchos dirigentes conservadores también.

Pero qué opina de esto la alcaldesa de València, María José Catalá, una de las alcaldesas populares más influyentes del país. En su visita al Parque de Bomberos de la avenida de la Plata, la dirigente del PP ha asegurado sin duda que se trata de "una barbaridad". "A mí me da igual como se llame, yo creo que es una barbaridad lo que estoy viendo a nivel internacional y me gustaría que los dirigentes políticos estuviéramos a la altura de las circunstancias a nivel internacional y dejara de pasar todo lo que está pasando", ha respondido.