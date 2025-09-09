Compromís "saldrá a la calle" para denunciar la situación de la vivienda en València

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha anunciado que la formación valencianista “saldrá a la calle y organizará a la gente ante una situación insostenible con la vivienda y los alquileres en València”. Según Robles, “esta es la legislatura de la gran expulsión: el vecindario no encuentra dónde vivir y se tiene que marchar; el pequeño comercio cierra por los alquileres desorbitados; y nuestros barrios se están convirtiendo en parques temáticos para turistas”.

La portavoz de Compromís ha señalado que, mientras la población de València alcanza máximos históricos —con 840.000 habitantes—, “muchos de esos nuevos residentes son perfiles de extranjeros con alto poder adquisitivo o nómadas digitales que compran vivienda al contado, algo que la mayoría de familias valencianas no se pueden permitir”.

"Desde Compromís per València redoblaremos esfuerzos, saldremos a la calle y organizaremos a la gente”

Robles ha criticado que la alcaldesa Catalá “abre la mano a los apartamentos turísticos con el nuevo marco regulador que ha impulsado, dedica dinero público a atraer nómadas digitales y se niega a pedir la declaración de València como ciudad tensionada”. “Resulta evidente que la alcaldesa ha puesto en venta nuestra ciudad”, ha considerado. En este sentido, Robles ha remarcado que Compromís tiene claras las prioridades: “prohibir los apartamentos turísticos, topar los precios del alquiler e invertir en vivienda pública”. Esta situación “límite”, como la ha definido la portavoz, “no se puede sostener, por eso desde Compromís per València redoblaremos esfuerzos, saldremos a la calle y organizaremos a la gente”.

Adaptación al calor y tráfico desbocado

La portavoz de Compromís ha advertido también sobre la falta de medidas del gobierno municipal ante el aumento de temperaturas y las olas de calor cada vez más intensas: “Catalá gobierna de espaldas a la realidad climática y vota en contra de propuestas básicas como aumentar el arbolado o poner sombra en los espacios públicos”.

En cuanto a la movilidad, Robles asegura que los datos de tráfico confirman que Catalá “conduce en dirección contraria a lo que pide la ciudadanía”. Y ha puesto un ejemplo muy claro: la decisión de reabrir Colón y eliminar carriles bus “ha triplicado el tráfico en Ciutat Vella desde 2023”. “En julio de 2025 han pasado 8.200 vehículos más que en julio de 2023, y eso significa más humo, más ruido, más contaminación y un transporte público colapsado”, ha lamentado.

Apoyo a la flotilla por Gaza

Robles ha expresado también el apoyo de Compromís a la misión humanitaria Global Sumud Flotilla, en la que participa el diputado valencianista Juan Bordera, “un ejemplo de coherencia política y solidaridad internacionalista ante el genocidio que sufre el pueblo palestino”. La portavoz de Compromís per València ha condenado el ataque a la Global Sumud Flotilla perpetrado la pasada madrugada y considera que nada podrá detenerla.

Anima a alegar contra el cambio de nombre

La portavoz de Compromís ha recordado también que hoy es el último día para presentar alegaciones a la castellanización del nombre de València, y ha animado a la ciudadanía a hacerlas a través de la web defensavalencia.com puesta en marcha por Compromís.