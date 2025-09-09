Así será el nuevo edificio de los "ángeles de la guarda de la ciudad"

El Cuerpo de Bomberos de València contará con una nueva sede dentro de su parque central de la Avenida de la Plata. Las obras comenzaron durante el verano y se prolongarán durante el próximo año y medio.

La alcaldesa María José Catalá ha visitado las obras asegurando que "era una de nuestras prioridades y dotará al Cuerpo de Bomberos de una estructura administrativa digna y adecuada a las necesidades actuales y que complementará el parque, redundando en su eficacia"

La inversión es de 13 millones de euros, un plazo de ejecución de 18 meses "y será un punto de inflexión en este servicio tan importante". No desaprovechó para lanzar una crítica: "este edificio podría haber estado hecho hace una década, porque ya entonces se hizo un concurso de ideas, pero nos encontramos el departamento con necesidades materiales importantes".

Nuevos vehículos

En ese sentido aseguró que "solo en el tiempo que llevamos" -es decir, dos años- "hemos adquirido veinte nuevos vehículos y vamos a adquirir nueve más por un importe de 5,3 millones para completar el parque móvil, que ha de estar permanentemente actualizado". La nueva remesa de vehículos está compuesta por tres furgones de salvamento, uno de reserva de aire y dos de transporte logístico, así como una autobomba urbana pesada, una autobomba forestal y un vehículo escalera de 55 metros.

Catalá no ha dudado en elogiar al cuerpo municipal. "No tengo más que palabras de agradecimiento. He vivido junto a ellos los dos incendios" -en referencia al de Campanar y al de la Avenida del Puerto-, "la dana e incidencias serias el día del apagón y todo lo que precisen lo van a tener. Son nuestros ángeles de la guarda".

Visita de la alcaldesa a las obras / Ayto Vlc

Seis alturas

El proyecto supone la construcción de un edificio que albergará las oficinas de la dirección del parque central con seis alturas, una planta baja y un sótano con una superficie construida total de 6.976 metros cuadrados. El complejo albergará la unidad sanitaria, de intervención, prevención y protección civil y la unidad de logística, además de espacios para la formación y sala de reuniones. El aparcamiento subterráneo tendrá una capacidad para 59 coches, 26 motos y 17 bicicletas, mientras que al aire libre podrán estacionar 42 vehículos ligeros, ocho motocicletas y 10 bicis.

Vista lateral del edificio / Ayto Vlc

La idea de un edificio singular para la sede central del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil nació en 2007 a través de un concurso de ideas. El proyecto quedó pendiente por falta de presupuesto hasta el ejercicio de 2021, en que la corporación acordó modificar y adaptar el proyecto, dado el tiempo transcurrido y los cambios normativos acaecidos. El estudio ganador del concurso inicial fue el encargado de redactar el nuevo proyecto.

Ideado desde 2007

El proyecto final ha tenido en cuenta las variaciones en las necesidades inicialmente planteadas así como unas adaptaciones derivadas de los cambios normativos acaecidos y unos incrementos de precios en la construcción. "El concurso de ideas inicial de 2007 ya reflejaba la voluntad del Ayuntamiento de que el edificio de Bomberos de esta ciudad fuera emblemático y singular".

Renovación del campo de prácticas

Durante la visita, la alcaldesa ha anunciado la próxima renovación del campo de prácticas de incendios en interiores que el Departamento tiene en las instalaciones de Mercavalència. Actualmente, los bomberos disponen de cuatro contenedores habilitados para realizar prácticas y simulaciones de incendios en interiores con condiciones lo más realistas posibles. El Ayuntamiento de València renovará los cuatro existentes y adquirirá cuatro contenedores más gracias a una inversión total de 266.182 euros.