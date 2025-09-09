Papi Robles ante los rumores de una candidatura de Oltra en València: "Yo soy a día de hoy la portavoz de Compromís"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha asegurado este martes, preguntada por una posible vuelta de la exvicepresidenta, exconsellera y exlíder de esta formación Mónica Oltra a la política, que esa coalición ha sido "siempre" su "casa" y que lo sigue siendo. "Compromís es la casa de Mónica Oltra, siempre lo ha sido y lo continúa siendo", ha señalado Robles preguntada por ese asunto durante el encuentro informativo que ha mantenido con los medios de comunicación coincidiendo con el inicio del curso político.

Asimismo, ha manifestado que "Mónica Oltra será bienvenida allá donde quiera venir a trabajar siempre de manera colectiva". "Mónica Oltra tiene que tomar sus decisiones personales y está en su casa, siempre lo ha estado y lo estará", ha insistido.

Papi Robles ha añadido que Compromís per València se ha caracterizado "por tener mucha capacidad de trabajo en equipo". "Se habló durante mucho tiempo del liderazgo de Joan Ribó y de que parecía que dependíamos única y exclusivamente de él, pero en la evolución de estos dos años en los que ya no ha estado se ha demostrado que el equipo tiene un pulmón muy fuerte", ha expuesto. "Nosotros siempre hemos hecho equipo, hemos trabajado conjuntamente para lo mejor que le pueda pasar a València", ha agregado en la misma línea.

A día de hoy el liderazgo es suyo

Preguntada concretamente por la posibilidad de que Oltra sea candidata al Ayuntamiento de València, Papi Robles ha aludido a su propia responsabilidad como actual portavoz de Compromís en el consistorio de la capital valenciana.

"Yo soy a día de hoy la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, mis compañeros y compañeras me han legitimado para llevar adelante el liderazgo actualmente. Yo nunca he huido de las responsabilidades que se me han propuesta en un momento determinado", ha planteado.

Y es que a falta de que se resuelvan los problemas judiciales de Mónica Oltra ya hay quien empieza a hacer quinielas sobre su vuelta a la política, antes incluso de que los tribunales dicten sentencia. Desde la formación Ens Uneix, que lidera el exsocialista Jorge Rodríguez, han confesado su interés por fichar a la dirigente de Compromís como candidata a la alcaldía de València. Y en el propio Compromís, formación a la que en buena lógica podría volver Mónica Oltra, se ha generado una fuerte inquietud en este sentido. Fuentes del partido confiesan que esa posibilidad existe y quieren que la cuestión se resuelva lo antes posible.