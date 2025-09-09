Rocío Gil presume de hija "segorbina"

La concejala de deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, ha mostrado orgullosa a su hija Teresa vestida de segorbina con motivo la Ofrenda en las fiestas de esta población, de la que tiene vinculación familiar. Teresa, que es fruto de su matrimonio con el asesor municipal Quique Pardo, está a punto de cumplir nueve meses y ya la tienen embebida en las fiestas principales de los lugares de origen. En marzo también pasó su primera Ofrenda de Fallas.