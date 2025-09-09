Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VAIVÉN

Rocío Gil presume de hija "segorbina"

Rocío, con su hija

Rocío, con su hija / RLV

La concejala de deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, ha mostrado orgullosa a su hija Teresa vestida de segorbina con motivo la Ofrenda en las fiestas de esta población, de la que tiene vinculación familiar. Teresa, que es fruto de su matrimonio con el asesor municipal Quique Pardo, está a punto de cumplir nueve meses y ya la tienen embebida en las fiestas principales de los lugares de origen. En marzo también pasó su primera Ofrenda de Fallas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents