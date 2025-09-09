Los vecinos alegan al plan del puerto que incluye nuevos edificios: "Aumenta el riesgo de inundaciones"

La Associació Veïnal Natzaret y la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) han presentado alegaciones durante la fase de exposición al público del Plan Especial de la Zona Sur 2 (PEZS2) del Puerto de València que finaliza este jueves. Se trata de un Plan que afecta a los terrenos entre el Muelle de Poniente y la dársena de embarcaciones menores próxima al Club Náutico de València y que, tal y como han destacado las entidades vecinales, se ha planteado con efectos muy adversos para los barrios y la calidad de vida de vecinos y vecinas. Entre estos efectos, el aumento del riesgo de inundabilidad y la edificabilidad excesiva, muy superior al conjunto de PAIs de la ciudad. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) duplicará su superficie con la ampliación norte y multiplicará por cuatro su edificabilidad con el PEZS2.

Después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprobara el pasado mes de junio un acuerdo por el que se indicaba que las modificaciones propuestas en el Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto de València, formulado por la Autoridad Portuaria, “no tienen efectos significativos” sobre el medio ambiente conforme a los condicionantes establecidos en el Informe Ambiental aprobado el 31 de octubre de 2022. Se inició la fase de información al público y a los servicios y organismos consultados, así como a las administraciones afectadas por la propuesta de Plan Especial de la Zona Sur del Puerto y su publicación en el DOGV para que, a partir de ahí, se inicie el plazo de cuatro años para su aprobación.

Dentro del periodo de exposición pública del PEZS2 del Puerto de Valencia, la Federación vecinal y la asociación de Natzaret han presentado una serie de alegaciones que se refieren, entre otras cuestiones, al excesivo incremento de la edificabilidad portuaria sin tener aprobado el planeamiento urbanístico, así como al aumento de la inundabilidad por emergencia climática.

Edificabilidad excesiva

Respecto al incremento desproporcionado de la edificabilidad portuaria sin tener aprobado el planeamiento urbanístico y muy superior a los PAIs de la ciudad, desde la AVV de Natzaret y la Federación vecinal se explica que si se aprueba esa volumetría se podría construir un barrio comercial con compatibilidad industrial lindando con Natzaret y la Punta.

Estaríamos hablando de una ciudad terciaria comercial con compatibilidad industrial en un frente marítimo de más de diez kilómetros, de los cuales más del 50% corresponden al frente marítimo de la propia ciudad. Se pasaría de una edificabilidad existente de 276.692,66 m2t (metros cuadrados techo) a una edificabilidad de 1.136.488,21 m2t, es decir incrementar la edificabilidad en 859.795,55m2t más. En resumen, pasar de una edificabilidad X (X=276.692,66 m2t) ya construida a una edificabilidad final de 4X (1.136.488,21 m2t) 2 . Es decir, se pretende multiplicar por cuatro la edificabilidad existente.

Además, hemos comprobado que la totalidad de edificación terciaria comercial prevista por el PGOU para el Suelo Urbanizable Programado sumando la contemplada en los ensanches residenciales como en ensanche exclusivamente terciario (comercial), asciende a 392.706 m2t, cifra sensiblemente inferior a la prevista en el PEZS2 de 1.126.487,21 m2t. Es decir, en el PEZS2 del Puerto se pretende una edificabilidad terciaria o comercial casi tres veces superior a la prevista por el PGOU para el Suelo Urbanizable Programado.

Igualmente, hemos comprobado que la totalidad de edificación terciaria o comercial prevista por el PGOU para los ensanches residenciales en el Suelo Urbanizable No Programado asciende a 143.596 m2t –aplicando los mismos coeficientes que en el Suelo Urbanizable Programado– más la comtemplada en el área de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, da un resultado sensiblemente inferior a la prevista en el PEZS2 de 1.126.487,21 m2t. Lo cual da como resultado que la edificabilidad comercial que se pretende construir en el PEZS2 del Puerto es sensiblemente superior a la suma de las previsiones de edificabilidad terciaria o comercial previstas tanto en Suelo Urbanizable Programado como en el No Programado por el PGOU vigente.

Por ello, desde el movimiento vecinal se reclama que se anule o reduzca sensiblemente la edificabilidad propuesta, y que el Plan aporte una mayor formalización/definición paisajística.

Riesgo de inundabilidad y propuestas vecinales

La asociación de Natzaret y la Federación vecinal de València destacan que "resulta sorprendente que se ignoren los efectos de la emergencia climática tras la DANA del pasado año". En el acuerdo de someter a información pública el PEZS el 30 de junio de 2025, en pleno verano, en el punto sexto de los antecedentes de hecho se dice textualmente: "consultando los planos de inundabilidad del Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de inundación de la Comunidad Valenciana (Patricova) se observa que la Zona Sur 2 del Puerto está afectada por riesgo de inundación medio en la zona del cauce”.

A raíz de esto, en abril de 2017 y tras estudio presentado por la APV en el que se comprueba que, en el tramo enterrado del cauce del Turia, no se produce desbordamiento durante una avenida, el Servicio de Ordenación del Territorio y Paisaje determina que el ámbito del Plan Especial Zona Sur no se encuentra afectado por riesgo de inundación, si bien se recomienda que se eleve la zona verde al sur del trazado enterrado del antiguo cauce del río Turia (Zona Sur 1).

Efecto presa del puerto

Tras la dana del 29 de octubre de 2024 en dicha zona sur, correspondiente al Parque de Desembocadura aún pendiente, se harán unos jardines inundables para rebajar el impacto de las cada vez más posibles y destructivas inundaciones, justo lo contrario de la recomendación del Servicio de Ordenación del Territorio de 2017. Es el momento de tomar en consideración las propuestas que hacemos para evitar las nuevas riadas de la emergencia climática, apuntan los vecinos. Ante el aumento del riesgo de inundaciones en València evidenciado por la dana de hace casi un año, los vecinos reivindican: actualizar de forma participativa el desfasado PATRICOVA; que el ayuntamiento reclame a la Generalitat dicha actualización, y que la APV actualice con más responsabilidad los estudios que encargue; así como actualizar de forma participativa el Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Inundaciones.

Entre las propuestas realizadas desde el movimiento vecinal organizado de la ciudad se encuentra eliminar los obstáculos a la salida al mar del cauce histórico evitando el efecto presa de las instalaciones portuarias, instando al resto de administraciones públicas implicadas a terminar el Jardín del Turia recuperando la salida al mar a cielo abierto existente hasta 2004 completando así el Parque con Desembocadura. Una reivindicación que se incluye en el diseño ganador del nuevo parque pero que de momento se descarta.

También permeabilizar los viales e infraestructuras portuarias para evitar el efecto presa de los accesos sur construidos sobre la playa de Natzaret, la Punta y Pinedo. Así como ampliar el alcantarillado y mejorar su mantenimiento en suelo portuario, redimensionar el alcantarillado municipal en función de los requerimientos de la emergencia climática, para evitar inundaciones documentadas como las de 2004 o 2017.

Por último, también se propone un sistema de compuertas para regular la salida de aguas de lluvias extraordinarias o impedir la entrada de agua marina por la subida del nivel del mar similar al que gestiona el desagüe de la Albufera hacia el Mediterráneo.