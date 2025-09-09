La vivienda y la prevención de las emergencias, prioridades de Catalá para este curso político

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha marcado para este curso político dos prioridades fundamentales: la vivienda y la prevención de las emergencias. Así lo ha comentado durante su visita a la central de Bomberos de la ciudad, donde ha sido preguntada por las ideas fundamentales que expondrá en el debate sobre el estado de la ciudad que se celebrará este jueves, 11 de septiembre.

En cuanto a la vivienda, la alcaldesa cree que es un problema fundamental que ya se está abordando y que ha de continuar. Y en cuanto a las emergencias echa la vista atrás y recuerda que en poco tiempo ha habido dos grandes incendios en viviendas, una dana y un apagón. Así pues, cree que en los próximos años puede haber nuevas catástrofes y "la ciudad tiene que estar fuerte" y sus "servicios preparados" para cualquier incidencia.

Alusión a los "recién llegados"

En cuanto a la convocatoria del debate del estado de la ciudad para este jueves, Catalá ha respondido a la oposición, que la acusa de precipitación e intento de boicot al debate, que el año pasado se convocó el 17 de septiembre y este año se ha convocado el día 11, es decir, "se ha hecho como siempre y con los plazos que marca el reglamento". A su juicio, lo que ha pasado es que "el gobierno lleva semanas trabajando en esto y algunos están recién llegados de vacaciones".

"Maniobra antidemocrática"

En cualquier caso, las críticas a esta convocatoria no cesan. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha criticado la “maniobra antidemocrática” de María José Catalá para evitar que las asociaciones de vecinos y entidades expongan públicamente en el debate del estado de la ciudad “el malestar creciente en la ciudad por la ausencia manifiesta de un ayuntamiento que desarrolle políticas para sus vecinos y vecinas y que actúe para protegerles”. “Existe una sensación compartida del malestar en la ciudad. La gran mayoría de vecinos y vecinas de la ciudad de València creen que hoy es más difícil vivir en esta ciudad, creen que se vive peor, se identifican menos con la València en la que están viviendo y algunos de los que ya no lo piensan es porque, tristemente, ya no pueden permitirse vivir aquí”, ha manifestado.

“Todos los problemas que existían en la ciudad de València junto al resto de ciudades como Barcelona, Madrid u otras ciudades europeas están hoy peor de lo que estaban hace dos años porque este ayuntamiento ha dejado que la ciudad se la hagan otros con intereses en hacer negocio. Y cuando tú dejas que la ciudad te la hagan, la ciudad tiene intereses que no son ni los de la ciudad, ni los del ayuntamiento, ni mucho menos de los de la mayoría de vecinos y vecinas de València”, ha dicho.

Y para tapar esta sensación de malestar creciente, ha añadido, “que es una cuestión que cualquiera de nosotros puede comprobar en cualquier conversación con vecinos, vecinas, amigos o amigas, porque todo el mundo en esta ciudad trata los mismos temas que son temas que le incomodan a la señora Català, ella ha decidido, en un gesto muy significativo, convocar de tapadillo y de una manera precipitada el debate del estado de la ciudad para este jueves”.