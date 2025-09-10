45 entidades vecinales y sociales participarán en el pleno sobre el estado de la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de València sobre el estado de la ciudad, que se celebrará este jueves, 11 de septiembre, contará con la participación de 45 entidades vecinales y sociales que tendrán cinco minutos cada una para expresar sus quejas y reivindicaciones sobre la gestión municipal. También, por supuesto, sus elogios. Se trata, en cualquier caso, de una cantidad nunca antes vista. El año pasado fueron 16 las entidades que participaron, lo que significa que este año la participación ciudadana se ha multiplicado por tres.

Entre las entidades participantes destacan una veintena de asociaciones de vecinos, que tradicionalmente son las más reivindicativas de la ciudad. También lo hará la Federación de Asociaciones Vecinales de València, que las agrupa a todas y que estará representada por su presidenta, María José Broseta.

Y este año habrá también bastante participación de entidades interesadas en el cambio de topónimo de València propuesto por el Gobierno de PP y Vox. Entre ellas, está Lo Rat Penat o Famílies pel Valencià.

Por lo demás, las entidades participantes van desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico hasta la Asociación Valenciana de Startups, pasando por la Unión de Consumidores de Valencia, el Consell de la Juventud, Intersindical Valenciana, Foro Cultural La Roqueta, Federación Sindical del Taxi o Valencia Silicon Cluster.

Propuestas anunciadas

Para este pleno sobre el estado de la ciudad, la alcaldesa, María José Catalá, ya ha anunciado que dará prioridad a dos ideas, el problema de la vivienda y la prevención de las emergencias, recordando que en poco tiempo esta ciudad ha sufrido dos grandes incendios, una dana y un apagón.

Por su parte, la actual delegada del Gobierno y candidata socialista a la alcaldía en 2027, Pilar Bernabé, ha lanzado ya como propuesta estrella un triple pacto político por la vivienda, el turismo y la ciudad "verde".