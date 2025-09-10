El ayuntamiento pondrá a punto el abandonado velódromo de Benimàmet

El Ayuntamiento de Valencia ha invertido 447.458,00 € en las obras de rehabilitación y reforma de cubiertas, fachada y zona exterior del Palacio Velódromo Luis Puig en el último año. El objetivo es que los trabajos de renovación estén terminados a lo largo de 2025. "Continuamos trabajando para poner a punto el Velódromo Luis Puig, una instalación deportiva emblemática para todos los valencianos y que en 2027 albergará el Campeonato Europeo de Atletismo en pista cubierta”, ha recordado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

A fecha de hoy, desde la Fundación Deportiva Municipal ya se ha acometido la rehabilitación e impermeabilización de las cubiertas del velódromo ubicado en la pedanía de Benimàmet y en las próximas semanas comenzarán los trabajos de limpieza y rehabilitación de las fachadas de una instalación que lleva décadas abandonada. “Nuestro objetivo como equipo de gobierno es revertir la lamentable herencia de la izquierda en materia deportiva y devolver la dignidad, el cuidado y el mantenimiento a nuestras instalaciones deportivas”, ha insistido la edil.

Fachada del Velódromo Luis Puig / Levante-EMV

En la visita realizada esta misma mañana, los vecinos y vecinas han podido comprobar la llegada de las primeras máquinas para poner a punto la fachada lateral de esta instalación deportiva municipal. En estos trabajos, también se va a proceder a la pintura de la carpintería exterior, la retirada de los vinilos viejos y los cristales rotos, reponiendo y dejando los cristales limpios. “En poco menos de dos años, Valencia volverá a acoger un Campeonato Europeo de Atletismo y el Velódromo será la imagen de nuestra ciudad para el mundo”, ha explicado la concejala.

Polideportivo de Benimàmet

Asimismo, la concejala de Deportes ha visitado el polideportivo municipal de Benimàmet acompañada por vecinos y vecinas de la pedanía. En este sentido, cabe recordar que el convenio de gestión de esta instalación deportiva municipal caducó en el año 2015, sin que el gobierno anterior diera solución a esta situación.

"El polideportivo de Benimàmet es un ejemplo más del abandono del anterior gobierno municipal de Compromís y PSPV: sin inversiones ni mantenimiento”, ha denunciado la concejala. “Seguimos trabajando para mejorar el estado y el funcionamiento del polideportivo como haremos, por ejemplo, a lo largo de este mes con la renovación de las taquillas de los vestuarios", ha explicado la edil.

Este mismo verano se han sustituido las bicicletas de spinning antiguas por las de un modelo actual. Además, se han hecho reparaciones y limpieza en el vaso pequeño de la piscina, se han sustituido las rejillas de la playa, se han tapizado las máquinas del gimnasio, se han sustituido las alcachofas de las duchas en los vestuarios y se ha adquirido material deportivo nuevo para las actividades dirigidas.