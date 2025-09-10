De corral para toros a 'jardín' en el parque de la Devesa

El concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha acudido esta mañana al solar donde se ubicaba la Venta de Toros en el parque natural de la Devesa, y ha destacado que la actuación de derribo, ejecutada entre marzo y julio, “permite recuperar un espacio natural que llevaba décadas degradado”.

La construcción, levantada en 1968 y utilizada durante años para el almacenamiento de reses bravas y como sede de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación, llevaba décadas en desuso y en estado de ruina. “La Venta de Toros estaba abandonada, deteriorándose día a día. Demolerla era la única opción sensata para recuperar un espacio que la ciudad pedía a gritos”, ha señalado Gosálbez.

El edil ha recalcado que el proyecto se ha ejecutado dentro del calendario previsto: “Desde el primer día dejamos claro nuestro objetivo y lo hemos cumplido: devolver este espacio al patrimonio natural de la ciudad. Sin retrasos, sin excusas”, ha dicho el concejal en alusión a la obra dura que ha seguido el mismo camino –el derribo– que otros ‘intrusos’ del parque natural, como en su día fue el hipódromo.

Sobre la parcela de más de 33.000 metros cuadrados en la linde con el Camí Vella de Devesa, Gosálbez ha concluido que “este derribo elimina construcciones obsoletas, devolviendo protagonismo al Parque Natural de la Albufera y garantizando que lo que antes era abandono, hoy se convierte en oportunidad para València”. Tras la demolición concluida en los primeros compases del verano, la empresa encargada de la obra –Mediterránea de Construcciones y Viales S.L– recicló el material para realizar taludes de nivelación.

A partir de aquí, la intención del consistorio pasa por renaturalizar el espacio y devolverlo a su estado natural. Es decir, dejar crecer la naturaleza libre allí donde había cemento.