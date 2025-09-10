La perra "Wiki" encuentra y salva a la mujer de Patraix desaparecida el lunes

La desaparición de una mujer en la ciudad de València ha tenido un final feliz merced a la intervención de la Unidad Canina de Bomberos del Ayuntamiento de València y, especialmente, a Wiki, una perra de rastro, especializada en la localización a partir de enseres personales.

La mujer, de 53 años, había desaparecido el lunes, reportándose a través de los canales habituales. Bomberos movilizó a tres perros especializados, dos de venteo -localizadores del olor humano por el ambiente- y uno de rastro -especializados en localizar a partir de un indicio-.

"Tras recoger prendas en la vivienda de la persona desaparecida para obtener olor de referencia, iniciamos el trabajo con Wiki". La pista se dirigió a Pinedo, donde había aparecido el automóvil de la desaparecida. Se llevó a cabo un corte general de tráfico "para garantizar la seguridad de la intervención, se comenzó la búsqueda en la zona. A los pocos minutos, Wiki localizó a la persona desaparecida entre cañas". La intervención fue providencial, porque, según se reporta, fue hallada "en estado semi inconsciente y con signos de deshidratación. Se solicitó la presencia de una ambulancia, siendo trasladada y atendida en un hospital".