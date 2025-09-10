La perra "Wiki" encuentra y salva a la mujer de Patraix desaparecida el lunes
Bomberos de València organiza un operativo para localizarla con éxito mediante el rastreo
La desaparición de una mujer en la ciudad de València ha tenido un final feliz merced a la intervención de la Unidad Canina de Bomberos del Ayuntamiento de València y, especialmente, a Wiki, una perra de rastro, especializada en la localización a partir de enseres personales.
La mujer, de 53 años, había desaparecido el lunes, reportándose a través de los canales habituales. Bomberos movilizó a tres perros especializados, dos de venteo -localizadores del olor humano por el ambiente- y uno de rastro -especializados en localizar a partir de un indicio-.
"Tras recoger prendas en la vivienda de la persona desaparecida para obtener olor de referencia, iniciamos el trabajo con Wiki". La pista se dirigió a Pinedo, donde había aparecido el automóvil de la desaparecida. Se llevó a cabo un corte general de tráfico "para garantizar la seguridad de la intervención, se comenzó la búsqueda en la zona. A los pocos minutos, Wiki localizó a la persona desaparecida entre cañas". La intervención fue providencial, porque, según se reporta, fue hallada "en estado semi inconsciente y con signos de deshidratación. Se solicitó la presencia de una ambulancia, siendo trasladada y atendida en un hospital".
