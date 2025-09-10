Pilar Bernabé ofrece a Catalá un triple pacto sobre vivienda, turismo y por una ciudad "verde"

La delegada del Gobierno y candidata a la alcadía de València, Pilar Bernabé, se ha "colado", por anticipado, en el debate del estado de la ciudad que se celebrará este jueves y ha convocado 24 horas antes una rueda de prensa para anunciar que los socialistas ofrecerán al gobierno de la popular Mª José Catalá, un triple pacto sobre vivienda, turismo y para una ciudad "verde". En una rueda de prensa celebrada en la sede de los socialistas valencianos, en la calle Hospital, la también secretaria general del PSOE en València, ha anunciado que en el debate de la ciudad el grupo socialista, con Borja Sanjuan como portavoz, pondrá sobre la mesa tres pactos al PP, que gobierna con apoyo de Vox en el "cap i casal". Son tres pactos, ha dicho, para "superar la crisis en la que está la ciudad de València".

Bernabé ha enumerado los, a su jucio, graves problemas que ha generado Catalá en estos dos años como es la expulsión de sus vecinos por la crisis de vivienda, la saturación turística y los atascos continuos. "Somos la ciudad top ten de la contaminación", ha sentenciado la alcaldable, que ha recordado que desde que en los años de gobierno del PP ha habido un aumento de 20.000 vehiculos más al mes en la capital. Bernabé se ha mostrado convencida de su victoria en las próximas elecciones municipales, aunque el panorama que se encontrará no será el deseable. "Cuando sea alcaldesa en 2027 voy a heredar una ciudad en desventaja, una ciudad de los años 90", ha asegurado Bernabé.

Para volver a enfocar a València hacia el futuro y superar la crisis de Catalá, los socialistas pondrán encima de la mesa un pacto por la vivienda, que incluye prohibir los 10.000 apartamentos turísticos que hay en la ciudad para poder poner en el mercado residencial todas esas viviendas. El acceso a la vivienda "es la principal preocupación de los valencianos" y el ayuntamiento, según Bernabé, "tiene herramientas como la Ley de Vivienda estatal para topar precios. Hay que hacer políticas "para que la gente pueda quedarse", ha dicho Bernabé quien ha insistido en que el modelo de ciudad de Catalá no responde a las necesidades actuales y como ejemplo ha citado el PAI del Grao, con solo un 20% de vivienda protegida. "Proponemos por eso un pacto por la vivienda para poner fin a la especulación y dejar de ceder a los especuladores la gestión de la vivienda pública, ha destacado Bernabé.

También plantearán otro pacto por el turismo sostenible, que incluiría la tasa turística. Una medida fiscal que en Barcelona, ha detallado Bernabé, genera la segunda fuente de ingresos para el ayuntamiento y ha permitido instalar aire acondicionado en los colegios.

Por último, Bernabé ofrece un pacto una ciudad verde mediante el que se retomen los proyectos de renaturalización que dejó en marcha el anterior gobierno progresista como el Corredor Verde, que "iba a ser un nuevo pulmón verde y que Catalá quiere convertir en un bulevar con cuatro carriles de tráfico.

Debate alternativo con las entidades ciudadanas

Finalmente, Bernabé ha anunciado que, ante el intento de Catalá de "silenciar" a los vecinos y a las entidades de la ciudad, convocando con apenas dos días de antelación el debate, los socialistas organizarán un debate real en el que se dé voz a todos, con tiempo "para que todo el mundo pueda expresar". Bernabé ha criticado la convocatoria "apresurada, deprisa y corriendo porque lo que no quiere es escuchar ls realidad que se reflejo en el barómetro municipal". Un barómetro que deja en evidencia que el 80% cree que la ciudad no tiene futuro con el actual gobierno. "Es una ciudad cara, injusta, que expulsa a la gente porque mo pueden acceder a una vivienda o pagar alquileres el doble o triple de caros".

Con la convocatoria apresurada del debate de la ciudad, ha continuado la líder socialista, "Catalá intenta evitar ponerse frente al espejo". A su juicio, la actual alcaldesa "pasará a la historia por ser la única que no deje un legado en la ciudad, como hicieron Pérez Casado, Rita Barberá y Joan Ribó, "porque no tiene proyecto para la ciudad".

Catala "tiene una oportunidad para acabar con la deriva de destrucción o posicionarse por una ciudad de futuro y apoyar el triple pacto" que los socialista ofrecerán mañana en el debate de la ciudad.