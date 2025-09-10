Así serán las nuevas arrocerías del Paseo Marítimo de València

Los hosteleros de la popular y turística playa de la Malva-rosa de València se preparan para empezar a finales de este mes, según lo previsto, los derribos de las arrocerías que desde hace tres décadas sirven paellas y cocina tradicional valenciana a pie de playa. La arquitectura de estas construcciones singulares, que en origen fueron merenderos de playa, ha quedado obsoleta. La corrosion y los desperfectos hacen mella en los restaurantes cuya planta superior sirve únicamente de almacén. La Asociación de Restaurantes de la Malva-rosa lleva casi una década esperando los permisos de las distintas administraciones implicadas para la renovación de los locales, uno de los grandes atractivos turísticos de las playas urbanas de València.

Las arrocerías actuales serán derribadas en dos fases, este año serán seis las que vayan a tierra y después del verano de 2026 se derribarán las otras seis. Serán sustituidas por nuevos locales de arquitectura modular, prefabricados, que se han construido en una fábrica de Almussafes de la empresa Inhaus.

Los diseños fe los chiringuitos, como viene informando Levante-EMV, han variado a lo largo de este tiempo y han sido varios los retrasos en la demolición de los locales y las modificaciones del proyecto. El diseño definitivo contempla la construcción de unos edificios "más livianos" y ligeros que los actuales, totalmente opacos. La intención es minimizar la barrera visual de los doce locales existentes, armonizar su imagen y mejorar su integración en el paisaje.

Figuración de los nuevos chiringuitos de la Malva-rosa / A.V.

Fachadas de cristal

Para aligerar las construcciones se han introducido cerramientos acristalados. Al menos el 40% de la fachada de los locales será de cristal. El principal cambio de los chiringuitos afecta a las terrazas, que se suben a la primera planta, espacio que hasta ahora se usaba como almacén. Las primeras plantas se convertirán así en una extensión del negocio. La ocupación máxima edificada pasará a ser de 229,30 m2, con una terraza superior de 144 m2 cubiertos (lo que supone el 80% de la superficie) y cerrados con acristalamiento y de 85 m descubiertos.

Los nuevos locales estarán sobreelevados medio metro para hacer frente a posibles subidas del mar por el cambio climático, serán algo más grandes al pasar de 150 a 200 comensales. En la planta baja se permitirán terrazas cubiertas, bajo porches, en la parte frontal. Todo para cumplir con las exigencias de Costas que consideraba excesivo el espacio ocupado por las terrazas de las arrocerías.

Los locales sustituirán la cubierta ondulada actual por una cubierta en dientes de sierra que permitirá acoplar las placas fotovoltaicas en las cubiertas.