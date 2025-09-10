València reduce el presupuesto del "cheque bebé" por la baja natalidad

El Ayuntamiento de València ha reducido la partida presupuestaria inicialmente prevista para el cheque bebé de 300 euros, una ayuda con la que el gobierno de María José Catalá busca fomentar la natalidad o, como mínimo, contribuir a sufragar los gastos en los primeros meses de la familia.

Tal como han explicado en Compromís, el gobierno municipal ha reprogramado dicho presupuesto, rebajándolo a 1.388.000 euros y desplazado 5.78.000 euros al año 2026, lo que en palabras de los valencianistas evidenciaría “una previsión errónea y una ejecución fallida”. La portavoz Papi Robles ha atribuido este recorte –la dotación preveía 1,5 millones de euros de partida– a “unas bases exigentes y alejadas de la realidad social de València”. En concreto, en Compromís han lamentado que el ayuntamiento exija a las familias que estén empadronadas durante cuatro años en la ciudad, algo que, según dicen, estaría dejando fuera a muchas familias jóvenes que sí viven en la ciudad.

Asimismo, Robles ha criticado “totalmente incomprensible” que “solo se dé un plazo de dos meses desde el nacimiento, adopción o acogimiento para presentar la solicitud, algo que complica mucho que llegue a las personas destinatarias, especialmente en un momento vital en que las familias tienen otras prioridades urgentes”. También ha lamentado la “falta de difusión de la convocatoria”, ha denunciado Robles, quien ha advertido que “son muy pocas las solicitudes recibidas hasta ahora, lo que demuestra que muchas familias ni siquiera han llegado a enterarse de la existencia de estas ayudas”.

En el gobierno municipal defienden, sin embargo, que la comunicación ha sido la adecuada, y la baja demanda del “cheque bebé” –habían previsto un presupuesto superior que efectivamente han tenido que reajustar, tal como indican en la oposición– se debería a otros factores. Entre ellos, uno insoslayable: la baja natalidad en la ciudad, cuya tendencia no para de decrecer. Si a principios de siglo nacían anualmente más de 8000 niños y niñas en el ‘cap i casal’, ahora se registran algo más de 5.000 nacimientos. La caída no es algo particular de València, de hecho Educación ha reducido la ratio de Infantil de 3 años en 59 localidades por esta misma baja natalidad.

Bases de hace un año

Así, desde el ayuntamiento explican que se están atendiendo todas las solicitudes de “cheque bebé” que cumplen los requisitos y se ha adoptado el presupuesto a la “necesidad real” tras verse las solicitudes presentadas en los ocho primeros meses del año. Y añaden: “Sorprende que Compromís critique unas bases que se conocen desde hace casi un año. Les recordamos que ellos no fueron capaces de poner ninguna de las medidas de conciliación familiar que hoy critican en algunos aspectos y que ahora consideran positivas para las familias”.

Las mismas fuentes señalan que la medida de dar una ayuda de 300 euros a las familias de València –ya se han tramitado más de 1.000 solicitudes– es tan positiva que hasta vecinos de otras localidades la piden creyendo que les corresponde. Por tanto, añaden, “menos demagogia y más poner en valor el esfuerzo municipal por esta y otras como la gratuidad de 0 a 3 años que fueron incapaces de implantar o la gratuidad de las matineras y escuelas de verano municipales”.

La realidad es que no habrá entendimiento. El nuevo curso comienza como terminó el anterior. Compromís per València presentará una moción en la próxima Comisión de Hacienda para exigir al equipo de gobierno de PP y Vox “una rectificación en la siguiente convocatoria de ayudas para revisar el requisito de cuatro años de empadronamiento previo, que se amplíe el plazo para solicitar las ayudas, y que se haga una campaña de difusión real para que ninguna familia que cumpla los requisitos se quede fuera por desconocimiento”.