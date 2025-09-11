Avalancha de alegaciones contra el cambio de topónimo: "Invade competencias de la AVL"

El ayuntamiento ya tiene a su disposición todas las alegaciones presentadas contra la propuesta de PP y Vox de modificar la denominación oficial de València, que buscan cambiar a la fórmula bilingüe Valencia/Valéncia, con la tilde cerrada. El plazo para alegar acabó el lunes y el sistema aún está dando entrada a las últimas en llegar. Aún así, pese a haber abierto el proceso de participación ciudadana en agosto, la propuesta de cambio ya ha recibido más de 460 instancias –a falta de contabilizar las de los últimos días–.

En este sentido, cabe recordar que en el proceso de oficialización del nombre actual iniciado en abril de 2016 se presentaron tan solo 5 alegaciones, muy lejos de la movilización suscitada en el actual proceso, y ninguna en contra de la denominación única en valenciano: cuatro de ellas solicitaron la denominación del única en valenciano pero con la tilde cerrada, y la quinta propuso que el topónimo consistiera en recuperar la denominación foral de Ciutat de València.

Entre quienes han participado ahora para alegar contra la iniciativa de PP y Vox destacan, sin grandes sorpresas, entidades como Fundació Escola Valenciana, Associació Cívica per la Llengua El Tempir, Cappepv, Fundació Sambori, ACICOM, Associació per la Llengua El Raig, Fundació Nexe, Veïns de Benimaclet, Plataforma per la Llengua, Associació Cultural 9 d’Octubre, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, ACPV o Tirant Lo Blanc. También los grupos municipales de Compromís y PSPV.

En cuanto a los puntos frecuentes, algunas alegaciones señalan que el cambio de nombre incumple el reglamento vigente de uso del valenciano del Ayuntamiento, que establece que todos los topónimos tienen que ser en valenciano. Otras, en la misma dirección, indican que también habría un incumplimiento del decreto que establece que en caso de dobles denominaciones, el topónimo en valenciano será el primero en los territorios de predominio lingüístico en valenciano –el gobierno conservador inició el trámite para la forma Valencia/Valéncia–.

En un segundo bloque temático se argumenta que la propuesta no aporta ningún informe técnico que justifique la denominación compuesta, puesto que el informe de Abelard Saragossà entra a valorar una cuestión ortográfica que es competencia de la AVL. Y también se indica en las alegaciones que el cambio "invade las competencias legales de la AVL", dado que valora cuestiones ortográficas de su competencia sobre la cual ya existen dictámenes oficiales.

En otras instancias se considera innecesario la forma bilingüe, siendo València una palabra claramente identificable por los hablantes de los dos idiomas. También opinan que el cambio supone un retroceso en la protección legal del valenciano procurada por el Estatut d’Autonomia y la Llei d’us. Se pone como ejemplo que el propio Estatuto marca como única la denominación en valenciano para la comunidad autónoma.

Asimismo, se considera que el cambio responde a criterios políticos partidistas y se recuerda que la actual denominación oficial ha sido avalada por la justicia. Y se denuncia que el cambio de denominación puede ocasionar gastos millonarios a las administraciones, empresas y ciudadanía. Finalmente, solo una parte de las alegaciones entran a hacer valoraciones ortográficas sobre la cuestión del acento.

"Polémicas absurdas"

Al respecto, el concejal de Compromís, Pere Fuset, ha considerado que, con este cambio de nombre, "Catalá quiere crear problemas absurdos para tapar que es incapaz de atender los problemas reales de València como la limpieza, la vivienda o la movilidad". Fuset ha recordado que fue Rita Barberá en 2009 quién aprobó que se usara el nombre de València a toda la documentación oficial de la ciudad y que en 2016, todos los grupos, incluyendo el PP, aprobaron por unanimidad que fuera el nombre oficial como prevé la ley.

“Es triste ver como Català abraza el antivalencianismo para competir a ultra con Vox, traicionando incluso el legado de Rita Barberá", ha continuado el valencianista. "El PP que aprobó que el nombre de la comunidad autónoma sea oficial sólo en valenciano es el que ahora persigue el valenciano y crea conflictos absurdos que nos hacen perder tiempo, dinero e identidad. Nada justifica que la política entre en aspectos ortográficos que corresponden únicamente a los lingüistas por ley y todavía menos una forma bilingüe artificial que es el que realmente quiere aprobar Catalá”, ha lamentado Fuset.