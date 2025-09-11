Borja Sanjuan (PSPV): La València de Catalá "está en venta"

El portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha arrancado su intervención en el debate del Estado de la Ciudad con palabras para las víctimas de la dana reprochando a los gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento de València la falta de respuesta a las víctimas. "Anunció que iba a proteger a los valencianos de los okupas pero lo que necesitan los valencianos es un gobierno que les protejan de las riadas para que no se ahoguen". "Ahora anuncian que van a instalar un sistema de avisos y alarmas, cuando ya existe uno, el Es-Alert, el problema es que volverán a llegar tarde" como ocurrió el 29 de octubre.

Sanjuan ha asegurado que el PP ganó las elecciones sin saber qué hacer con la ciudad y, por eso, están dejando que otros se la hagan. "No es que la València de Català no guste, es que la València de Català no existe". El gobierno de la ciudad no se decide aquí, hacen alguna propuesta como cambiar el nombre de la ciudad, pero el poder lo ejercen los grandes propietarios, los especuladores, "los que ven la ciudad como una mina a explotar". "Brotan los apartamentos turísticos y los edificios casi idénticos con piscina que nadie puede pagar". "Si Valencia se vende, Valencia está en crisis". Los vecinos se lo han dicho, ha asegurado Sanjuan, en alusión al clamor por la falta de vivienda en la ciudad que han lanzado las entidades que han participado en el debate han llevado al hemiciclo.

"Es curioso que diga que València no es una ciudad franquicia cuando está a punto de abrir un Mcdonals en la antigua aceitera de la avenida del puerto", ha replicado Sanjuan a Catalá, que ha cuestionado también la política de movilidad basada en más coches del gobierno de PP y Vox.

València más allá del nuevo cauce

València, a juicio de Sanjuan, necesita un gobierno que piense en clave metropolitana, "más allá del nuevo cauce del Turia". Frente al balance de eficacia en la gestión de la dana de Catalá, el líder socialista ha destacado la desantención del gobierno de Catalá a las pedanías del sur afectadas por la dana (Castellar-Oliveral, Forn d'Alcedo y La Torre). "Pensar a lo grande no es que vuelva a València la Copa del América, sino mirar al área metropolitana", ha destacado Sanjuan.

El gobierno de PP y Vox llegó al poder con un proyecto que se agotaba en el eslogan "que te vote Txapote", "aderezado con miedo, irracionalidad y algunas propuestas anacrónicas como estar en contra del carril bici o lo peatonal", ha recordado el portavoz socialista. "No había nada más. Y, dos años, después no ha habido más", ha apostillado.

Catalá replica: "No regalamos nada a nadie"

Sanjuan ha llevado al pleno el triple acuerdo por la vivienda, el fin del turismo masivo y para una ciudad más verde que ya avanzó la delegada del gobierno y futura candidata a la alcaldía, Pilar Bernabé, el miércoles. La alcaldesa, en el turno de intervención del debate, ha aludido al pacto de los socialistas y reprochado que cuando ejercían estas competencias no actuaron. Su política de seguridad "falló" y, entre otras cosas, desmantelaron la policía de barrio. "Hablan de un plan de turismo cuando no pusieron tope a los cruceristas ni a los apartamentos turísticos y autorizaron que se instalaran en bajos comerciales". "Dieron barra libre a los apartamentos turísticos, el mismo hermano de Pilar Bernabé era el gerente de Visit València", ha recordado Catalá, que también ha reprochado a la oposición que "tanto que les preocupa la vivienda no hayan hecho alusión a la Agencia Pública de Alquiler" anunciada por el PP en el debate. También ha cuestionado las medidas de topar los precios del alquiler que, ha dicho, en Barcelona "no está funcionando" porque el alquiler sigue subiendo.