Catalá anuncia cámaras, sirenas y un plan de 120 millones para garantizar el suministro de agua ante emergencias

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha arrancado su intervención, de casi dos horas, en el pleno del debate de la ciudad con la dana y un repaso de su gestión, a punto de cumplirse un año de la tragedia de la "riuà", que dejó más de 200 víctimas mortales. La ciudad, ha dicho la alcaldesa, "se ha levantado gracias al esfuerzo conjunto de todos": fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios, personal de limpieza, gruistas, sanitarios y a los ayuntamientos, como el de Madrid o el de París, que "nos ofrecieron ayuda" para la reconstrucción de la ciudad. Una reconstrucción a la que se han destinado 52 millones y que "no ha terminado".

"Vulnerabilidad hídrica"

En el debate, como es habitual, Catalá ha hecho varios anuncios, el más destacado al menos por presupuesto el Plan de Seguridad en Infraestructuras Críticas 2025-2031. Valencia, vista la situación de "vulnerabilidad hídrica" que dejó en evidencia la dana, va a movilizar 120 millones de euros en infraestructuras seguras, ha avanzado la alcaldesa. València será con dicho plan la primera ciudada europea autosuficiente en suministro de agua potable en situaciones de emergencias.

"Con este plan si todo fallara València podria suministrar agua a la ciudad y poblaciones vecinas". Para ello se van a construir cuatro plantas potabilizadores en la ciudad y nuevos pozos que asegurarán el abastecimiento del agua. València tiene bajo tierra un acuífero de 2.500 hectómetros cúbicos de agua, dos veces el pantano de Alarcón. Si se produce una rotura del canal Júcar-Turia como pasó en la dana, el ayuntamiento podrá dar abastecimiento a la población. "Seremos la primera ciudad autosufiente en abastecimiento de agua", ha destacado. El agua del acuífero de la ciudad se usaba hasta ahora para riego de jardines y baldeo de calles.

El funcionamiento de las potabilizadores se asegurará con la instalación de grandes grupos electrógenos para generar energía en caso de un apagón, como el registrado el pasado abril.

Sirenas de amplio alcance

Además, este plan para reforzar la seguridad y resiliencia de la ciudad frente a catástrofes incluye la instalación de sistemas de aviso a la población, similares a los que se usan en Japón, país con amplia experiencia en catástrofes como terremotos y tsunamis. Así como proyecto piloto se va a instalar en La Torre un sistema de sirenas que permite dar avisos de emergencia de gran alcance. Un proyecto que se extenderá a otras poblaciones.

También se instalarán cámaras de vigilancia en el nuevo cauce del Turia, lo que requiere previamente, ha dicho la alcaldesa, la implantación del sistema de alerta temprana por parte de la CHJ.

Es necesario, ha dicho Catalá, crear cultura de la protección frente a emergencias.

Alquileres asequibles

La vivienda, como se anunciaba, ha ocupado buena parte de la intervención de dos horas de la alcaldesa, que no tiene límite de tiempo en este debate. Este año, ha asegurado la alcaldesa, el Plan+Vivienda, con mil nuevos pisos previstos, se habrá ejecutado al 45%. Se ha multiplicado por tres la inversión en el parque de vivienda pública, un problema "nacional". "Ningún ayuntamiento por si solo puede resolverlo sin la ayuda del gobierno", ha asegurado la alcaldesa. Su gobierno, ha añadido, "ha activado 17 PAIs, entre ellos el del Grao, una nueva bolsa de suelo en Benimàmet (algo que ya anunció el año pasado) y agilizado licencias pero "queremos ir a más" y por eso se pondrá en marcha una Agencia Pública de Alquiler, que se pondrá en servicio este curso político. Ha detallado Catalá que el objetivo de esta agencia es sacar al mercado las viviendas vacías que sus propietarios no arriendan "por miedo a la inquiocupación".

El ayuntamiento, anuncia la alcaldesa, asegurará a los propietarios la renta mensual y se ofrecerán alquileres por debajo de los precios de mercado. Se otorgarán 25 puntos de baremación a los que perdieron su casa por la dana. Catalá ha aludido a uno de los grandes problemas vinculados a la crisis habitacional: los apartamentos turísticos. "Somos los que han puesto el cascabel al gato de los apartamentos turísticos". Los pisos turísticos no podrán superar el 2% de las manzanas residenciales. Hay cinco inspectores rastreando pisos turísticos ilegales en la ciudad. Hay 1.100 apartamentos turísticos menos, ha recalcado Catalá.

"No vieron venir el problema de la vivienda"

La alcaldesa no ha escatimado en este punto en criticas el modelo del gobierno del cambio liderado por Joan Ribó que "no vio venir" el problema de la vivienda y los apartamentos turísticos. "Ven los toros desde la barrera". "Aprobaron medidas fatales como permitir en 2018 apartamentos turísticos en bajos comerciales". El 90% de las viviendas turísticas están en bajos comerciales, ha recordado la alcaldesa.

Frente a las olas de calor se van adoptar medidas como poner más fuentes de agua en las calles, ampliar la red de refugios climáticos e instalar más toldos.

Plan de infraestructuras críticas / A.V.

Catalá, que en su primer debate de la ciudad anunció 50 medidas ha dado por cumplidas el 90%.

El cheque bebé se amplía a 400 euros

Catalá ha anunciado que el próximo año se mantendrá la rebaja fiscal y, en materia de educación, se aumentarán las ayudas a la conciliación familiar. Seguirán las escuelas de verano gratuitas y se refuerz la apuesta por la maternidad aumentando hasta 400 euros el cheque bebé, que este año era de 300 euros y del que se han beneficiado 362 familias.

La alcaldesa popular ha sacado pecho del desbloqueó de proyectos de inversión por valor de 900 millones de euros, como los chiringuitos de la Malva-rosa que ya por fin este otoño podrán renovarse, se está eliminando la acera de la muerte de la calle San Vicente y también de la llegada a la ciudad de más de 40 empresas.

En la Marina de València para fomentar la implantación de empresas tecnológicas habrá bonificaciones fiscales del 90% del impuesto de construcciones (ICIO).

Mercados "abandonados"

Se han destinado seis millones para los próximos años en mercados municipales que "nos los encontramos abandonados sin climatización y con techos apuntalados", como el Mercado de Rojas Clemente. El ayuntamiento, ha referido Catalá, trabaja en un plan ambicioso para el Mercado Central, donde este verano se han repetido las quejas de los vendedores por las altas temperaturas que se registran en el interior del recinto modernista, referente del producto fresco y del turismo del centro histórico. Catalá ha dicho que el Mercado Central es un edificio complicado de fachada ventilada, pero confiamos en "dar con la solución adecuada". "No será rápido porque es un edificio protegido pero será efectivo".

También ha incidido la alcaldesa en el abandono de las dotaciones deportivas heredadas y ha anunciado que en el primer semestre del año los vecinos ya podrán disfrutar del nuevo polideportivo de Russafa del Parc Central. También se va a construir una nueva instalación deportiva (IDE) en Malilla, un barrio "en total expansión", donde como ha informado Levante-EMV se han construido cientos de pisos pero no así dotaciones de barrio.

Multas por ensuciar la calle o molestar

La alcaldesa ha anunciado además medidas para mejorar la seguridad con 108 policías de barrio y 80 agentes para la unidad antibotellón. Habrá más agentes, más cámaras de vigilancia y más iluminación e las calles, ha anunciado Catalá que ha recordado las cifras de delincuencia que dejan en evidencia un descenso del problema. "Estamos liderando el descenso de la delincuencia". Ha bajado un 6% en el primer semestre, más de lo que bajan en otras grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ha dicho.

Con todo, el ayuntamiento anuncia mano dura con multas de hasta 3.000 euros por ensuciar la ciudad, molestar entre las 22 y las 8 horas a los vecinos con despedidas de solteros o por infringir las normas de circulación para los patinetes. "No vamos a ponernos de perfil, sean vecinos o turistas".

Catalá se ha referido a la ocupación ilegal en la ciudad que según sus datos, se ha reducido en más de un 50%, con 82 casos activos en el primer semestre del año frente a los 400 que había.

Derribo de las casitas rosas

En el debate, la alcaldesa ha anunciado "el derribo de las casitas rosas" uno de los focos de venta de droga y delincuencia activos en la ciudad, donde los vecinos reclaman desde hace décadas un plan de regeneración integral. Catalá con este anuncia retoma el plan de derribos que se inició en los años 80. Aumsa tiene ya el encargo de poner en marcha un estudio para determinar qué edificios de los que hay en el conjunto de viviendas sociales de la Malva-rosa tendrán que ser derribados.

Entre la remesa de anuncios de Catalá durante el debate, donde ha habido récord de participación ciudadana con la intervención de 45 entidades, más del doble de las del año pasado, se anuncian nuevos centros de ayuda a personas en situaciones de vulnerabilidad para atender a menores cuando sus padres estén en búsqueda de empleo.

El próximo curso abrirá la escuela infantil del Cabanyal, con capacidad para 70 niños. Se va a llevar a cabo un plan piloto de apertura las 24 horas en cinco bibliotecas.

La alcaldesa ha hecho repaso igualmente del plan director de la EMT y la movilidad en la ciudad y las nuevas líneas de autobuses. Como novedad, la alcaldesa ha anunciado que algunos títulos se podrán pagar con la tarjeta de crédito en los autobuses urbanos.

Adiós a la plaza de los "maceteros feos"

En su intervención, la alcaldesa que también ha anunciado un catálogo para homologar actuaciones urbanísticas en la plaza de San Agustín, Colón y la plaza del Ayuntamiento, que se pondrán a principios de años. Pasaremos de la plaza de los "maceteros feos", en alusión al mobiliario provisional que instaló en la plaza peatonalizada el anterior concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi (Compromís) a la plaza de Sorolla, ha apuntado la alcaldesa generando alboroto en la bancada de la formación valencianista.

El ayuntamiento,también ha dicho Catalá, quiere recuperar la figura del guardabosques que actuará en jardines singulares como el Jardín del Turia. También ha aludido la alcaldesa a los nuevos museos que serán una realidad en los próximos meses como el Museo Valdés.

"València se ha levantado"

En su balance de la dana, la alcaldesa ha aludido al ahorro de 2,7 millones por el escudo fiscal aprobado por el ayuntamiento que incluye congelación de tasas de mesas y sillas en vía pública y bonificaciones del ICIO. También ha hecho mención a la limpieza y las 42 toneladas de residuos retirados de las playas y se han invertido ocho millones a la Albufera de la que se han retirado más de 2.000 toneladas de residuos. También se ha referido la alcaldesa a que veinte días después de la dana se abrió el CEIP de Forn d'Alcedo y luego el Padre Manjón y el Colegio de Educación Especial Rosa Yácer también ha abierto sus puertas. Como medida de reconstrucción en las pedanías, Catalá ha anunciado que hará un estudio de movilidad en Forn d'Alcedo con una pasarela para unir con el barrio de Turianova.