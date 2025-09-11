Clamor vecinal por la vivienda en València: "Las condiciones son humillantes"

El debate sobre el estado de la ciudad de València ha tenido un extensísimo bloque central copado por 45 entidades sociales, récord histórico, que han empleado más de tres horas en detallar, con mirada microscópica, los problemas más acuciantes de la ciudad. Desde la federación de asociaciones vecinales hasta una veintena de estas, pasando por la federación sindical del taxi, el el sindicato Intersindical o la coordinadora de oenegés, prácticamente todas han coincidido en identificar la falta de acceso a la vivienda como la gran deuda actual de València.

La presidenta de la federación vecinal de València, María José Broseta, ha diagnosticado bien los males que no han aparecido durante la también extensa introducción de la alcaldesa María José Catalá. Broseta ha dicho que la situación de la vivienda es cada vez más grave, pues obliga a familias a vivir en condiciones precarias y dificulta la emancipación de los jóvenes. “Los precios del alquiler son inaceptables y las condiciones para acceder a una vivienda son con demasiada frecuencia humillantes”, ha dicho.

Contra esto, los vecinos han planteado propuestas concretas como declarar València zona tensionada, convertir los más de 4.000 alojamientos turísticos ilegales en viviendas residenciales, aplicar cargas impositivas a los más de 36.000 pisos vacíos o movilizar solares y suelo público. “Los pisos vacíos no necesitan alarmas ni puertas blindadas, sino residentes. Lo preocupante hoy son los desahucios, desalojos y ceses de contratos de alquiler. La falta de vivienda y la expulsión de personas de sus hogares son dos caras del mismo problema. No hablamos de "okupas", sino de personas sin hogar que también merecen protección. Proponemos la creación de una Oficina Municipal Antidesahucios”, ha añadido.

Como Broseta, numerosas entidades vecinales como las de Malilla, Torrefiel, la Roqueta o Abastos han denunciado la crisis de la vivienda vinculándola a la proliferación de apartamentos turísticos, un fenómeno que vacía los barrios de bajos comerciales y los llena de personas cuyo consumo se concentra en pocas zonas. Esta turistificación, han denunciado, está sobrecalentando los precios de los pisos de buena parte de los distritos de la ciudad. ¿Y cómo se combate? El representante vecinal de la Roqueta ha criticado que el ayuntamiento haya trazado un plan para contener la proliferación de bajos turísticos pero no para desaturar aquellos lugares donde ya se ha evidenciado el monocultivo de este negocio.

Otra cuestión casi transversal manifestada por los representantes vecinales ha sido la deficiente limpieza de la ciudad, con contenedores saturados y aceras por baldear, o el muy mejorable estado de los parques y jardines, competencia asumida por Vox. Algunos barrios también se han referido al aumento de hasta 20.000 coches mensuales en la ciudad, con el consiguiente problema para movilidad que eso supone, o la falta de conexiones con pérdida de frecuencia de la EMT. En Turianova, por ejemplo, han dicho estar cansados del ruido del tren que no les deja dormir. Y en Tres Forques han pedido un plan para descontaminar el barrio, rodeado de industria en crecimiento. Y en Orriols han pedido por enésima vez los 130 árboles que les debe el ayuntamiento.

También se ha reclamado con insistencia, desde el Consejo de la Juventud a la Associacio Ciutdadania i comunicació, mejoras en una transparencia y una participación ciudadana en ocasiones inexistente –en el gobierno han defendido que la inclusión de estas 45 entidades supone un ejercicio de participación, pero les han contestado que apenas han tenido tiempo ni información para preparar el debate–. Y algunas entidades como Escola Valenciana han afeado el proyecto de cambio de topónimo, algo que carece del respaldo de la AVL, organismo competente en esta materia.

Finalmente, en la batería de debes de la ciudad, las asociaciones han reclamado una mayor inversión en Servicios Sociales –para atender a la población vulnerable de València, que va en aumento–, políticas innovadoras en transporte y el fomento del transporte público frente al vehículo particular, creación de más zonas verdes, vertebrar la ciudad con el soterramiento de vías en Serrería y el Parque Central –y el Corredor Verde descartado por Catalá–, o acelerar la recuperación tras la dana y trabajar eficaz y conjuntamente para prevenir futuras catástrofes.