El estremecedor relato de una víctima de la dana: "No digan que todo está reparado. Yo no estoy reparado"

La intervención del día en el debate sobre el estado de la ciudad de València no la ha protagonizado la alcaldesa María José Catalá con sus 55 anuncios, ni la oposición con sus réplicas, ni siquiera la representante vecinal María José Broseta con un diagnóstico preciso y bien trenzado de los problemas que afligen al ‘cap i casal’. La intervención de la jornada llevaba la firma de José Martínez Asensi, un vecino de la pedanía de La Torre.

“Iba a utilizar la palabra orgulloso, pero es una palabra que no me gusta porque mucha gente ha muerto en la historia por conceptos como el orgullo. Entonces diré que me siento identificado con mi barrio”, ha introducido Martínez en un discurso que se ha ido desencadenando, entrando en el terreno emocional, a medida que desgranaba su estremecedora historia personal, que a su vez es la de muchos vecinos de la pedanía de València más golpeada por la barrancada del 29 de octubre.

Antes, el vecino de La Torre ha querido reivindicar el papel de la asociación vecinal como contrapoder del gobierno municipal, sea del signo que sea, recelando así de quienes opinan que una entidad de barrio no debe hacer política. También de quienes pretenden alinear a la asociación con los partidos de la oposición solo porque les resulta “quisquillosa, incómoda o contestona”. Para el vecino es así como debe resultar una entidad. Y acto seguido ha viajado a la tarde noche del horror.

“Yo soy un damnificado de la dana. Me pilló en un bajo encerrado. El agua alcanzó metro y medio. Intenté abrir una persiana, no pude, miré al techo y pensé que me quedaban 15 minutos de vida. Se fue la luz, las cosas flotaban y pensé en mi familia. El teléfono no funcionaba. Al final conseguí conectar con mi familia y en cierta forma despedirme sin hacerlo claramente. Me despedí de mi madre de 85 años. Al final me salvé”, ha relatado José Martínez.

El vecino de La Torre durante su intervención / Levante-EMV

“Durante dos meses y pico no podía dormir a oscuras y sigo en tratamiento psiquiátrico. Para aquellos que dicen que la cosa no está recuperada. Yo no estoy recuperado. Yo me tengo que construir. Pero como yo, mi vecino Juan, que llevaba a la hermana de la mano, se le fue con el agua y tiene la mirada perdida todavía. No hay nada reconstruido. Habrá una calle limpia pero cuando paso por esa calle recuerdo que el contenedor no estaba allá. Y veo la marca de agua. Y veo que había un árbol que ya no está, o que el muro es nuevo. Todo me recuerda a la barrancada. No ha pasado, está ahí”, ha seguido el vecino de La Torre.

“Y me rebelo contra quienes dicen que no debemos pedir responsabilidades y mirar solo la reconstrucción. Me rebelo contra quienes dicen que en la zona de La Torre está todo reparado, no es cierto, yo no estoy reparado, y como yo muchos vecinos. Me rebelo contra todos aquellos que se atreven a hablar de mi dolor sin mi autorización, representen a quien representen y del signo político que sean. Que nadie se atreva a salir a la calle a decir que todo está arreglado. A mi no me duele lo material que he perdido como todos los demás. Me duele que estoy enfermo”, ha lamentado esta víctima de la dana.

Acto seguido, Matínez Asensi ha pedido a los políticos presentes en el consistorio que arrimen el hombro y lleguen a acuerdos, que no actúen desde el rédito electoral y cedan y negocien sabiendo que en la negociación algo se va a perder. “Ustedes tienen que trabajar y llegar a acuerdos. Están aquí para trabajar para nosotros”, ha dicho ya hacia el final del discurso, no sin antes dejar un toque de atención a los concejales por desconectar durante las intervenciones ciudadanas.

“Son 45 organizaciones las que han venido. Gente que no ha hablado antes en público, alguno que ha dejado la familia o el trabajo para venir. Merecen el mismo respeto. Me ha dolido ver a concejales todo el rato con el móvil. Pido y exijo respeto a esta gente que ha venido. Esto no ocurre todos los días. Hemos venido aquí a trabajar con ustedes. Por favor, respeto”, ha concluido el vecino de La Torre.