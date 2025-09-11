La oposición responde al discurso de Catalá: "Ha sido un insulto para las víctimas de la dana"
Sanjuan cree que la alcaldesa "se ha borrado" de solucionar el problema de la vivienda
Robles lamenta que haya tardado dos años en darse cuenta de los problemas de la ciudad
El discurso de María José Catalá en el debate sobre el estado de la ciudad, cuya duración se ha disparado a las dos horas, no ha tardado en tener reacciones de los partidos de la oposición, que lo califican de "decepcionante" y hasta "insultante". Según el portavoz socialista, Borja Sanjuan, la intervención de la alcaldesa ha sido "decepcionante e indignante". "Yo creo que ha sido el peor dscurso que le hemos escuchado a la alcaldesa, entre otras cosas porque en algunos puntos ha sido bastante zafio y ha faltado al respeto a mucha gente".
Las primeras que deberían sentirse indignadas son, a su juicio, las víctimas de la dana. "Yo creo que como alcaldesa de València no puede decir que el problema se va a solucionar instalando altavoces, obviando que el problema no es que no hubiera mecanismos de alarma, sino que esa alarma salió tarde, faltando al respeto a las familias de las personas que perdieron su vida, porque aunque había sistemas para avisarles, había un señor que es el presidente de la Generalitat que estaba en el Ventorro, una consellera que le daba pereza llamar a las autoridades y una alcaldesa que se borró durante toda la emergencia y apareció dos días después".
Problema de la vivienda
Sanjuan cree, además, que hay otra cosa que indigna al conjunto de la ciudadanía, que es que "directamente ella se ha borrado de solucionar el problema de la vivienda". "Ha dicho que ella como administración no tiene herramientas y que no puede hacer absolutamente nada. Y lo único que ha anunciado es una política para proteger el beneficio de aquellas personas que están especulando con la construcción o con el alquiler".
A su juicio, "tenemos una ciudad que se está vendiendo a pedazos, una ciudad que los ciudadanos ya no pueden permitirse. Muchísima gente está teniendo que irse de la ciudad porque no pueden pagar un alquiler o una vivienda; y venir aquí al ayuntamiento a escuchar decir a una alcaldesa que no es su problema es indignante y una falta de respeto para todos ellos".
Un discurso vacío
Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, cree que "Catalá ha hilvanado un discurso vacío". "Nunca tantas palabras dieron para tan poco. La señora Catalá ha estado comparando con lo que hizo el año pasado y el resultado será exactamente el mismo: mucho anuncio y poca o nula ejecución".
"Catalá ha tardado dos años en aceptar que los grandes problemas de València son el precio de la vivienda, la emergencia climática y un modelo de movilidad equivocado"
A su juicio, "Catalá ha tardado dos años en aceptar que los grandes problemas de València son el precio de la vivienda, la emergencia climática y un modelo de movilidad equivocado. Ahora, por su discurso, parece haber entrado en razón, pero mientras dice una cosa comprobamos que su modelo de ciudad se basa en más coches, más humo, más turismo descontrolado y en no intervenir en el mercado de la vivienda, permitiendo que los especuladores campen a sus anchas". "Mucho lo lamentaremos, pero este será un mandato perdido para València, con mucho anuncio y pocas realidades", concluye.
