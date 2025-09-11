València creará una agencia pública de alquiler con precios por debajo de mercado

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha desgranado antes del debate del estado de la ciudad algunas de las políticas que acometerá su equipo de gobierno en la segunda mitad de legislatura. El anuncio estrella ha sido la construcción de cuatro potabilizadoras para autoabastecer a la ciudad en caso de emergencia como la del pasado 29 de octubre, pero la primera edil ha anunciado otra medida también vinculada a uno de los grandes problemas actuales. En concreto, su gobierno pondrá en marcha una agencia de alquiler especialmente centrada en los jóvenes, a los que se ofrecerán alquileres por debajo del precio del mercado, pero también garantizado que el propietario tenga asegurado el pago de las rentas mensuales durante todo el periodo de contrato.

Ante lo que Catalá ha denominado “una urgencia y una emergencia nacional”, después de decirse “hartos de anuncios del gobierno de España que no se cumplen”, el ayuntamiento pretende así contribuir a desinflar unos precios que asfixian a buena parte de la población valenciana. Se sumará esta estrategia a la construcción de vivienda –están movilizados más de 1.000 viviendas públicas–, principal eje de actuación del gobierno del PP y Vox en lo que llevamos de legislatura.

“Aquí en València sufrimos la falta de coherencia y políticas unificadas por parte del gobierno de Sánchez, que se dedica a anunciar año tras año las mismas viviendas como las del Cuartel de Ingeniero, donde siguen sin entrar las máquinas. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”, ha sentenciado la alcaldesa. Una de esas políticas potencialmente unificadoras, puesta a disposición de los ayuntamientos por la Ley de Vivienda, es la declaración de zona tensionada para topar los alquileres, sin embargo el gobierno de PP y Vox ha rehusado aplicarla en València.