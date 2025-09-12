40 millones para el mantenimiento de los edificios municipales de València

La Junta de Gobierno Local, ha adjudicado a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos, el contrato de servicios de mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones municipales y apoyo a actos festivos e institucionales del Ayuntamiento de València, por un importe de 40.876.182,54 euros. El contrato tiene una duración de tres años y contempla dos prórrogas de un año de duración cada una.

"Este contrato es un esfuerzo importante y supone aumentar más de un 50 por ciento la cuantía destinada a este concepto" aseguró el portavoz Juan Carlos Caballero, destacando además que "se destina especialmente a los colegios, donde la partida sube un 75 por ciento".

Un año de expediente

El expediente administrativo se inició por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el pasado 20 de septiembre de 2024. No obstante, una empresa presentó un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, lo que provocó la suspensión cautelar del procedimiento de contratación. El tribunal, en resolución dictada el 28 de noviembre de 2024, desestimó el recurso, dio la razón al Ayuntamiento de València y levantó la suspensión del procedimiento.

El Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos consideró necesaria esta contratación para mantener los edificios e instalaciones en perfecto estado de conservación y funcionamiento, mediante la prestación de un servicio de mantenimiento de calidad, que cumpla con todas las prescripciones técnico legales exigibles, y adaptado a las recomendaciones y estándares de mantenimiento establecidos por organismos oficiales y por los fabricantes de los equipos para garantizar la vida útil de los elementos constructivos e instalaciones que componen los edificios, así como el aspecto adecuado de los mismos.

Dicho servicio de mantenimiento prevé las herramientas de control, inspección y sanción adecuadas para que el Ayuntamiento de València vele por dichos objetivos.