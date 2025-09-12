El PSPV crea una plataforma para denunciar las deficiencias de los colegios en València: "están abandonados"

La secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha anunciado que esta formación política impulsará una plataforma a través de la cual se puedan "denunciar las deficiencias en colegios" de la capital valenciana "que su alcaldesa, María José Catalá, quiere ocultar".

La también candidata de los socialistas a la Alcaldía de València y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha mantenido un encuentro con representantes de la comunidad educativa para "dar voz" a este colectivo y "conocer de primera mano los problemas que acumulan los centros escolares de la ciudad", según ha informado el PSPV-PSOE.

Asimismo, ha detallado que en este encuentro han participado todos los sindicatos educativos, así como representantes de FAMPA, de diferentes AFA y miembros de IES.

Dificultades en el inicio de curso

Bernabé ha transmitido su "preocupación por las enormes dificultades con las que se están encontrando los alumnos y los profesores durante este inicio de curso escolar ante la ausencia de Catalá".

La secretaria general de los socialistas en la capital valenciana ha anunciado que el PSPV-PSOE de esta ciudad ha activado una plataforma para que los citados colectivos "puedan denunciar las deficiencias a las que se están enfrentando y que impiden dar clases con normalidad".

"Los socialistas hemos iniciado el curso político como debió hacerlo María José Catalá, pero no hizo, escuchando a la comunidad educativa y compartiendo con sus representantes sus preocupaciones", coincidiendo con el arranque de un nuevo periodo educativo "afectado por los recortes" y "la falta de inversiones".

Pilar Bernabé ha expuesto que "mientras Catalá daba la espalda a los vecinos y vecinas y a las entidades de la ciudad, los socialistas" han decidido "iniciar un debate abierto y sincero para que la comunidad educativa plantee los problemas reales que el PP quiere esconder".

"Así, pudieron trasladarnos esas preocupaciones y deficiencias que la alcaldesa ausente intentó silenciar ayer en el Debate sobre el estado de la ciudad", ha remarcado la delegada del Gobierno.

Debate de la ciudad

Bernabé ha considerado que ese ha sido un debate en el que se ha visto "una alcaldesa ausente que no quiere escuchar los problemas de los vecinos y que, por lo tanto, es incapaz de solucionar la crisis que ella misma ha provocado en València".

La secretaria general de los socialistas en esta ciudad ha subrayado su "voluntad de mantener un contacto permanente con la comunidad educativa" y de llevar a cabo "reuniones periódicas para hacer un seguimiento exhaustivo de la dejación de responsabilidades que la máxima responsable de València debería ejercer preocupándose por la comunidad educativa, por los niños y las niñas".

La delegada del Gobierno ha resaltado que con la plataforma impulsada desde su partido se podrán denunciar no solo "las deficiencias de los centros educativos" sino también las detectadas "en los entornos escolares y en todo lo que tiene que ver con el sistema educativo".

Pilar Bernabé ha criticado que María José Catalá "no defienda a los niños y niñas de la ciudad ante una Generalitat que ha llegado tarde al inicio del curso escolar, que no atiende y que segrega de una manera cruel y socialmente a los valencianos y a las valencianas".

Abandono de los centros escolares

El PSPV-PSOE ha expuesto que en el encuentro con los representantes de la comunidad educativa estos "explicaron la situación de abandono en la que se encuentran los centros escolares de la ciudad por la falta de personal, la ausencia de inversiones y la falta de mantenimiento adecuado por parte del Ayuntamiento de València, entre otras deficiencias".

Igualmente, ha añadido, "lamentaron la situación en la que se encuentran los centros educativos más afectados por la dana, así como la falta de diálogo tanto con la Conselleria de Educación como con el propio Ayuntamiento de València".

"Es inconcebible que ni Catalá ni el conseller de Educación --José Antonio Rovira-- se hayan reunido en los dos años de gobierno con los representantes de nuestro sistema educativo. Frente a esta actitud de desprecio, los socialistas nos comprometemos a escuchar y atender sus reivindicaciones", ha aseverado Bernabé.

"ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE"

"Catalá no puede seguir sin hacer nada e intentando además esconder la voz de los vecinos y vecinas de València", ha apuntado la candidata socialista, que ha destacado en alusión al Debate sobre el estado de la ciudad que la primera edil "finalmente ha tenido que escuchar cómo los vecinos le explicaban el fracaso de su gestión en todos los barrios".

"Catalá no solo no lanzó ni una sola propuesta de calado sino que, además, ocultó la situación real de la ciudad".

Pilar Bernabé ha considerado que el Debate sobre el estado de la ciudad que tuvo lugar este jueves en el Ayuntamiento de València ha sido "absolutamente insuficiente". En este sentido, ha aseverado que "Catalá no solo no lanzó ni una sola propuesta de calado sino que, además, ocultó la situación real de la ciudad".

"En su discurso, Catalá certificó que la gestión del PP y Vox --integrantes del ejecutivo municipal-- es un absoluto fracaso" y "que no tiene ni proyecto ni ideas para València", ha añadido, a la vez que ha manifestado que "por eso, su gran propuesta fue cambiar unos maceteros".

Bernabé ha considerado que el legado de la actual alcaldesa "en lugar de plazas o proyectos de transformación urbana, va a ser un macetero provisional".