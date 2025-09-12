El PAI de San Marcelino con mil viviendas abre su exposición pública

El Ayuntamiento de València ha acordado someter a información pública el PAI de San Marcelino, que tendrá 45 días hábiles de exposición, como paso previo para que el agente urbanizador inicie los trabajos que saneen toda la parcela y marque el inicio de la construcción de las viviendas.

Esta es una de las grandes decisiones adoptadas en la Junta de Gobierno, puesto que supone avanzar en una operación urbanística iniciada hace ya más de cuatro años y que supondría la incorporación de mil viviendas a la oferta general.

El equipo de gobierno lo califica como "una de las medidas que, en menos de 24 horas desde el Debate del Estado de la Ciudad, ya se ponen en marcha", con relación a que fue precisamente la vivienda el argumento estrella de la maratoniana jornada. El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, lo transmitió como un éxito de gestión porque, una vez más, recurrió a la crítica al anterior equipo de gobierno y las "14 viviendas públicas" que hicieron durante sus legislaturas "además de los bloqueos urbanísticos".

El PAI supone actuar sobre 87.000 metros cuadrados y supondrá la construcción de "945 viviendas, 236 de las cuales están destinadas a Protección Pública". Una operación que "servirá para contener los precios".

La operación de San Marcelino supone sanear una parte importante del final de la calle San Vicente. Se actúa a ambos lados de la misma, tanto en grandes descampados del propio bloque de San Marcelino como en zonas degradadas al otro lado, colindantes con el futuro Corredor Verde del Parque Central. Los bloques nuevos se intercalarán con las fincas que sí que están en condiciones de habitabilidad.

Caballero ha explicado que, de los 87.000 metros cuadrados, 68.000 estarán destinados a dotacional. "31.000 a zonas verdes, 9 a equipamientos y 28.000 para red viaria".

El portavoz ha revestido la comparecencia como una materialización del discurso de María José Catalá en el debate en sus diferentes facetas más parlamentadas. Así, en materia social ha puesto en valor, relacionado con el Servicio de Ayuda a Domicilio, que "se han derogado los precios públicos, lo que supone materializar la gratuidad del Servicio de Atención que hasta ahora era variable en función a la renta. Esto es un salto cualitativo en el cuidado de personas dependientes o con necesidades sociales". Esta gratuidad forma parte del nuevo contrato adjudicado este verano "por 50 millones de euros".

Más fuentes de agua fresca

Así mismo, "sobre el cabio climático y sus consecuencias" se ha confirmado la memoria técnica para instalar 20 nuevas fuentes de agua refrigerada. "Esto va por fases y forma parte del anunciado paquete de 200 con que se dotará a la ciudad, para multiplicar las 54 ya existentes".

Tasa eximida en la zona dana

También se ha confirmado la comunicación a los agentes distribuidores de que el Ayuntamiento asume la tasa por alcantarillado "desde el 29 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025" en los barrios afectados por la dana. "Los usuarios no tienen que hacer nada. Será de forma directa y automática".