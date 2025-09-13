La mitad de las "casitas rosas" de la Malva-rosa están okupadas o vacías

El estudio preliminar sobre la situación estructural, los usos y el perfil social de las familias que residen en la conflictiva barriada de las "casitas rosas" de la Malva-rosa que está llevando a cabo la Concejalía de Urbanismo, a través de Aumsa, deja ver a las claras la pérdida del uso residencial que alguna vez tuvo este conjunto de viviendas. El estudio previo al plan de demoliciones de las casitas rosas, punto negro del tráfico de droga y la delincuencia en València, anunciado este jueves por la alcaldesa, Mª José Catalá, en el debate del Estado de la Ciudad, indica que el 45% de las viviendas inspeccionadas hasta ahora (un total de 265) está okupada o vacía. En las casitas rosas, viviendas modestas de apenas 64 metros cuadrados de superficie, solo viven un 24% de los propietarios. Se confirmaría así lo que muchos vecinos de la Malva-rosa señalan y es que hay un elevado número de casas deshabitadas que solo se usan para el tráfico de droga o como narcosalas.

Los técnicos municipales están rastreando la titularidad de las casas para determinar el número de afectados por los derribos y posibles realojos, tal como se ha hecho con los bloques portuarios en el vecino barrio del Cabanyal, otro grupo de viviendas sociales que se derribará, cuyos propietarios legales serán expropiados y se les dará opción a comprar una de las casas de realojo que se construirán en otro solar cercano, en la calle Astilleros. La mayoría de las viviendas de las "casitas rosa", cerca del 90%, son de titularidad privada, aunque se sabe que un tercio de ellas ha pasado a manos de fondos buitre. La Generalitat también tiene propiedades, concretamente, un 13,7% de las viviendas analizadas por el ayuntamiento han pasado a manos de la Generalitat.

En portales inmobiliarios hay en venta pisos por 69.000 euros en esta barriada, de ubicación privilegiada a pocos metros de la playa de la Malva-rosa pero convertida en zona muy devaluada por la inseguridad y los problemas de convivencia que las asociaciones vecinales vienen denunciando desde hace años con movilizaciones periódicas. En una primera actuación en las casitas rosas por parte del gobierno de Catalá se llevó a cabo el derribo de las construcciones de la plaza central generando una gran explanada que permite, entre otras cosas, el paso de los vehículos de la policía.

La explanada diáfana de las casitas rosa tras los derribos de 2024 / Levante-EMV

Derribo incompleto

El conjunto de las "Casitas Rosa", proyectado por Eduardo Alegre y Victor Bueso, fue uno de los grupos de viviendas baratas que se destinaron a alojar a las familias que habían perdido sus casa por la riada de 1957. Las viviendas fueron adquiridas por familias trabajadoras pero con los años, y el traslado de muchas de estas familias a los bloques de vivienda pública de la avenida de la Plata, la barriada entró en un proceso de degradación agravado por el tráfico de droga y la delincuencia. En 1991, el Ayuntamiento de València llevó a cabo una primera intervención en la que se derribó el edificio central, con 56 viviendas, de la primera de las tres manzanas de cinco alturas que forman el conjunto de las casitas, generando una nueva plaza que con los años se convirtió en otro foco de degradación y refugio de toxicómanos. El plan de derribos quedó paralizado por el choque social que generó con parte de los habitantes de las casitas.

El anterior gobierno progresista puso en marcha un estudio, que encargó al urbanista Juan Rubio del Val, director del Observatorio Ciudad 3R, que llevó a cabo la rehabilitación del barrio de Pignatelli, en el centro de Zaragoza, y en el que colaboró la Universidad Politécnica de València. Las soluciones propuestas por del Val contemplaban la aprobación de un plan de reforma interior con derribos parciales, la aprobación de un plan económico con inversión público-privada, un programa de acompañamiento social para atender la situación de los inmigrantes, el empleo, las situaciones irregulares, el absentismo escolar y las adicciones; también un plan de realojos, preferiblemente en el barrio en nuevas viviendas públicas.

El total de viviendas proyectadas inicialmente en las "casitas rosa", cuyo perímetro lo delimitan las calles San Rafael, San Juan de Dios, Beato Juan Grande y la avenida de la Malvarrosa, fue de 456 viviendas, si bien tras los derribos de los años 90 para "esponjar" el barrio quedan 385.