La CHJ atenta a las extracciones en el «mar subterráneo» de València que anuncia Catalá

El plan de infraestructuras hidráulicas críticas 2026-2031que la alcaldesa de València, Mª José Catalá, anunció en el debate del Estado de la Ciudad, con 120 millones de euros de inversión, que incluye la construcción de cuatro potabilizadoras y la perforación de nuevos pozos en el acuífero de València, ha cogido con cierta sorpresa a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que recuerda que la extracción de recursos del acuífero requiere de su autorización. El organismo de cuenca, presidido por Miguel Angel Polo, a quien la alcaldesa reprocha por distintos motivos su gestión de la dana, es el competente en el uso de las aguas tanto de los ríos como de las aguas subterráneas, informan fuentes del citado ente que, de momento, no ha recibido ninguna solicitud al respecto.

En el subsuelo de la ciudad hay auténtico mar subterráneo, con 2.500 hectómetros cúbicos de agua, que hasta ahora se venía usando solo para riego y baldeo de calles. La apertura de nuevos pozos, que se sumarán a los ya existentes a lo largo del Jardín del Turia, requerirá por tanto de autorización de aprovechamiento para consumo humano, lo que complica más los trámites. Y es que el agua del acuífero de la plana de València, cuya capacidad, según citó Catalá, equivaldría al doble de la capacidad del pantano de Alarcón, no es apta para el consumo humano. De hecho presenta altos niveles de contaminación por nitratos. La delegación del Ciclo del Agua ha tenido que aplicar procesos de cloración básicos en los pozos que la denominada red de baja presión, que se utiliza para regar y baldear las calles, para evitar problemas sanitarios en la población.

Del deterioro de la calidad del agua del acuífero de València advierte un reciente informe de la Universidad Politécnica de València, que asegura que el crecimiento urbano "pone en jaque el acuífero de Valencia". Una investigación, liderada por Javier Rodrigo, Claudia Romero y María Elena Rodrigo Clavero (Instituto de Ingeniería del Agua de la UPV), junto a Sergio Salazar (Universidad Pablo de Olavide), alerta del impacto negativo de la expansión urbana sobre el acuífero de La Plana de Valencia, que ha visto reducido en un 9,2% el valor ambiental en solo tres décadas. La expansión urbana "está poniendo en riesgo la recarga del acuífero, la biodiversidad y aumentando la amenaza de inundaciones", advierten los investigadores de la UPV, que subrayan la urgencia de integrar criterios de resiliencia climática tras episodios como la dana. El estudio revela que la superficie urbana ha aumentado en tres décadas un 70% o, mientras que las áreas agrícolas de secano disminuyeron en más del 59%. Como consecuencia, el valor ambiental del territorio —según el sistema de evaluación WEI— se redujo un 9,2%. “Las consecuencias son claras: pérdida de capacidad de recarga del acuífero, mayor riesgo de inundaciones, deterioro de la biodiversidad y una creciente degradación de las funciones ecológicas del paisaje”, apunta Rodrigo.

Seguridad hídrica comprometida

El acuífero de la Plana de Valencia abarca un complejo mosaico de usos y coberturas del suelo que incluyen la ciudad de Valencia, su entorno metropolitano y el Parque Natural de la Albufera, un espacio protegido de alto valor ecológico y socioeconómico. Esta interdependencia funcional entre áreas urbanas, agrícolas y naturales lo convierte en un territorio estratégico, pero también especialmente vulnerable. “El acuífero es clave para el abastecimiento de agua, la agricultura y el equilibrio ecológico de toda la región. Su deterioro compromete no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la seguridad hídrica y el bienestar de las generaciones futuras”, advierten los autores. Por ello, el estudio propone medidas urgentes para mitigar los impactos del crecimiento urbano, como proteger el suelo agrícola periurbano, restaurar llanuras aluviales y fomentar soluciones basadas en la naturaleza que refuercen el equilibrio ecológico y la resiliencia del territorio.

El plan de infraestructuras criticas para hacer frente a situaciones de emergencia como la dana prevé la construcción de cuatro plantas potabilizadoras que se ubicarían en Pío Baroja, Tres Cruces, Malilla y la ronda norte. El coste de las cuatro plantas potabilizadores se llevaría 33 de los 120 millones de euros anunciados por Catalá. La previsión es construir la primera potabilizadora, que se ubicaría en la avenida Pío Baroja, frente al Parque de Cabecera, en un solar anexo a la rotonda de la citada avenida donde suele instalarse un circo navideño, en el segundo trimestre de 2027 con una capacidad de producción o extracción de 150 litros por segundo. En total las cuatro plantas detraerían del acuífero 1.100 litros por segundo si estuvieran las cuatro a pleno rendimiento.

El agua de la que se abastece València procede, como la de otros municipios del área metropolitana, de los ríos Júcar y Turia, previo paso por las plantas potabilizadores de la Presa y el Realón. Se trata de agua de gran calidad que en ocasiones se puede mezclar con agua de los pozos urbanos, más barata y de peor calidad, como hacen en otras poblaciones vecinas.

El plan de infraestructuras críticas también incluye aumentar la capacidad de extracción de agua de la red de baja presión incorporando nuevos pozos con una inversión de 10,8 millones de euros. Con esta actuación se conseguiría que el cien por cien de las zonas verdes de la ciudad se riegue con agua de pozos y reducir enun 25% el transporte en cubas de agua para baldeo. Valencia, junto a París, son las únicas dos grandes ciudades que tienen una red de agua para los servicios urbanos, apunta el plan de infraestructuras críticas municipal, cuya financiación está todavía por concretarse.