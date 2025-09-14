Una mujer con alzhéimer atraviesa València en pijama sin recibir ayuda

El pasado martes Mercedes se puso unas zapatillas deportivas, abrió la puerta de casa y echó a andar sin rumbo. Su marido, con movilidad reducida, no alcanzó a impedirlo. Eran las 14 horas. Su viaje comenzó en la calle Jesús y durante casi ocho horas estuvo en paradero desconocido para familiares y amigos; incluso para sí misma. A las 21.53 horas, una brigada de la Policía Local llamó a su hija para comunicar que la habían encontrado en un Mercadona, en la zona de alimentación. Le preguntaron su nombre pero no supo responder, de modo que la llevaron a la comisaría de Alfahuir. Cuando su hija Lidón fue a recogerla, en la calle, Mercedes dijo: «Anda, mira, una comisaría».

Mercedes Barba tiene 64 años y padece alzhéimer desde 2022. Su padre ya tuvo la misma enfermedad con 80 años, pero ella la ha desarrollado demasiado joven y demasiado rápido. Lo cuenta su hija: «Empezó olvidándose de cosas tontas, le explicabas por ejemplo cómo guardar un número en el móvil y no sabía. Ella ha sido siempre muy activa, muy manitas. Se cabreaba porque no entendía lo que le decíamos. Bajaba a la calle y no sabía para qué. También descuidó su higiene personal. Ella leía muchísimo, era su pasión, pero entonces empezó a leer una y otra vez el mismo libro. Entraba en bucle. A veces bajaba hasta cinco libros al parque porque no quería dejar de leer e igual ni los abría».

La esteticista y quiropráctica estaba a punto de jubilarse cuando empezó a desarrollar unos síntomas que jamás reconoció. Se rebeló contra el diagnóstico. Nunca lo ha aceptado. «Nos dice que eso a ella no le pasa y que estamos todos trastocados de la cabeza», explica Lidón. Sin embargo, ha pasado por un exasperante proceso médico y administrativo que casi siempre avanza más lento que el propio deterioro. Mercedes reconoce a su hija porque la ve diariamente, pero no sabe quiénes son sus amigos y apenas puede mantener una conversación. Tienen que llevarla a ducha de la mano. Y casi siempre está vigilada por su marido, su hija y una cuidadora que se ausenta de casa unas ocho horas para descansar.

El martes en ese paréntesis saltó a la calle con el reloj geolocalizado sin batería, un pijama morado y unos auriculares grandes —en silencio— que suele usar para aislarse del mundo y relajarse. No llevaba móvil ni llaves ni cartera. Mientras deambulaba, Lidón organizó un operativo de búsqueda con familiares, amigos y conocidos al que se sumaron hasta 80 personas. Peinaron sin éxito Patraix, Malilla y San Marcelino. Preguntaron en Facebook e Instagram pero nadie la había visto, así que a las 21 horas su hija fue a denunciar la desaparición ante la Policía Nacional. Temía que la hubiera atropellado un coche. Pero Mercedes estaba sentada tranquilamente en un supermercado a tres kilómetros y medio de allí, en la calle Polo y Peyrolón, en la zona de Aragón. Un trabajador alertó a la Policía porque debía cerrar la tienda y la mujer no se iba.

«Iba con pijama morado, un collar, auriculares. Su ropa era muy llamativa y es evidente que la persona no está bien, pero la gente no se para a preguntar. Hay cierta deshumanización», afirma Lidón. «Cuando hablé con la Policía me dijeron que no les sorprendía, que casi todos los días se pierde una persona mayor. De hecho cuando me crucé con una patrulla de la Policía Nacional y pregunté, dijeron que acaban de encontrar a otra mujer que no era mi madre. En la comisaría también me dijeron que esperara al cierre de los comercios, de bares y supermercados, porque como no llevan la cartera y no pueden pagar, son desalojados y es cuando suelen aparecer», narra.

Mercedes está inscrita en un centro de AFAV, la Asociación Familiares Alzheimer València, cuya trabajadora social, Sonia Sánchez, aporta algo de contexto más allá del caso particular. Explica que efectivamente se pierden muchas personas diagnosticadas y personas que aún no tienen diagnóstico pero que empiezan a desarrollar la enfermedad y ni siquiera son conscientes de que se han desorientado, porque luego se reconducen ellos mismos. Suele ser la primera señal de alarma en la fase inicial.

Sobre el ignorado periplo de una mujer en pijama en zonas tan concurridas, la trabajadora social dice que con esta enfermedad hay un hándicap, pues no se percibe físicamente y tampoco hay una angustia manifiesta. Cuando un niño se pierde se le ve en la cara, está nervioso, llora; un enfermo de Alzheimer vive en su propio universo. Y a eso se suma la citada deshumanización. «La sociedad tiende al individualismo, la gente en una ciudad como València va a lo suyo, con la prisa y el estrés del día. Y luego hay tanta enfermedad mental en la calle que nos hemos desensibilizado. Ves a gente durmiendo en la calle y ni siquiera sabes si están con vida», lamenta.

Un panal de abejas

Pero, volviendo al universo propio en que se encierran personas como Mercedes, ¿de qué está hecho? Sonia Sánchez lo describe con una imagen: «El cerebro es como un panal de abejas. Cuando la miel se seca de una casilla solo se pierde esa casilla, pero en el resto sigue habiendo miel. Es decir, puedes haber olvidado que están en València y no en tu pueblo, o que tienes 70 años y no 45, o que tu madre falleció. Pero a lo mejor no has olvidado que estabas buscando a tu primo que era panadero en el pueblo, y con ciertas cosas que perduran en la mente se forma ese mundo ilógico».

Frente a ello y con tal de garantizar su seguridad cabe hacer varias cosas. Llamar al 112 o la Policía cuando se halla a alguien en aparente desamparo. O, en el caso de los familiares, utilizar geolocalizadores e informar sobre la enfermedad al entorno cercano para que estén atentos cuando vean a la persona deambular. Extender el cuidado a las redes vecinales. «A veces no se cuenta para proteger al enfermo, porque sigue habiendo cierto estigma, sobre todo en las fases iniciales. Además, las personas con Alzheimer desarrollan mucho la picardía y suelen tapar los síntomas. Eso hace que sea más difícil detectar la enfermedad», detalla la experta.

Afortunadamente, el largo paseo de Mercedes de oeste a este de València quedó en un susto. Su vida continúa y el lunes 22 de septiembre ofrecerá un concierto solidario en La Rambleta con el coro de la asociación AFAV bajo el título «Les Veus de la Memòria». Será a las 19 horas y la recaudación —cada entrada cuesta 10 euros— irá destinada a la entidad. Mercedes no recordará su periplo hasta el supermercado, pero revivirá otras cosas: «El coro le gusta porque cantan canciones ochenteras de su época, de Alaska o Antonio Flores», cuenta Lidón. «Son canciones que reconoce y de hecho se acuerda de las letras completas. La música es una pieza que no se borra del cerebro».