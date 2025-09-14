La ruina del millonario puente giratorio sin uso de la Marina de València

El puente móvil de la Marina de València que en su día se reutilizó como parte del trazado de la Fórmula 1 pasa horas bajas. Sin apenas uso, su estado de deterioro avanza y muestras síntomas de degradación especialmente por óxido y corrosión. La infraestructura está protegida con vallas para evitar el paso de gente. Las malas hierbas proliferan por la base del puente. Esta obra de ingeniería, en su día icono portuario, se inauguró en 2002 y ya entonces su coste, 14 millones de euros, fue de récord. Estuvo considerado el puente levadizo más largo del mundo y su finalidad era permitir el paso de los trenes entre los muelles de Levante y Poniente. Con la Copa del América de 2007 el puente, obra del ingeniero de caminos Julio Martínez Calzón, perdió su función y se barajó la posibilidad de venderlo. Finalmente se decidió conservarlo, pero trasladándolo para integrarlo en el trazado de 5,4 kilómetros de la Fórmula 1. Una adaptación también millonaria.

El traslado y remodelación del puente levadizo para hacerlo giratorio de modo que sus hojas se plegasenm a ambos lados del canal costó otros 11 millones de euros. La ejecución del proyecto, que asumió la APV, propietaria del puente de acero blanco y hormigón, gastó en apenas seis años 31 millones de euros en esta obra de ingeniería -14 en su construcción, 6,2 en su reconversión en fijo y otros 11 en el cambio de ubicación-. Las empresas que construyeron el puente (Cyes y Dragados) son las mismas que luego lo trasladaron. El traslado del puente requirió traer de Rotterdam un barco-grúa especializado en este tipo de operaciones que llevó las cuatro piezas de 165 toneladas cada una que forman la estructura desde el muelle de Levante y el de Poniente hasta el canal.

La utilización del puente en la prueba automovilística fue un proceso no exento de complejidad por la junta de unión del puente. Sobre la infraestructura se colocó un doble asfaltado, con una capa final de rodadura para dar uniformidad al trazado y seguridad a los bólidos. El puente, con 18 metros de anchura y una longitud de 140 metros permite salvar los 80 metros del canal navegable de la Marina. La previsión una vez terminadas las carreras era reutilizar el puente como vial de emergencia interno. Sin embargo, la infraestructura apenas se ha desplegado desde entonces. El puente permanece cerrado la mayor parte del año para no interrumplir la navegación en el canal de la marina real que utilizan los yates, barcos pesqueros y las empresas de actividades náuticas. Entre 2016 y 2023 el puente se utilizó ocasionalmente como acceso principal al recinto de conciertos y festivales de música de la marina sur. También se ha desplegado el puente en algunas pruebas deportivas.

La ruina del puente móvil de la Fórmula 1 / Francisco Calabuig

Tras años sin uso la Autoridad Portuaria de València ha licitado un contrato para la restauración y repintado del puente con un presupuesto de 544.000 euros. El puente giratorio queda en la frontera de la zona de concesión de la marina sur, adjudicada hace un año a las empresas Serveis Maritims Port Eivissa y Ocibar que prevén una inversion de 87 millones de euros para reurbanizar y dinamizar este espacio de ubicación estratégica. La concesión a 35 años prorrogables hasta 15 años más, supone la gestión privada de 519.000 metros cuadrados, la mitad lámina de agua y amarres y la otra mitad espacio en tierra. Los operadores privados ya reclamaron este verano al Ayuntamiento de València que retirase del ámbito de la concesión el barco del Alinghi que el equipo suizo regaló a la ciudad como recuerdo de la competición para exhibirlo en la Marina y que tras años de abandono se llevará finalmente a desguace.

Daños en el acero y corrosión

La Autoridad Portuaria de València sacó a licitación a principios de agosto el contrato de "rehabilitación de la pintura en la estructura metálica del puente móvil en el Puerto de València". El puente móvil, propiedad de la APV, situado en el canal de salida al mar de la dársena interior de la Marina de Valencia, fue construido en el 2002 y posteriormente, reubicado en la ubicación actual en 2008, detalla el expediente de contratación. "En la actualidad, su estructura presenta signos evidentes de deterioro, con puntos de oxidación que han dado lugar al inicio de procesos de corrosión, manifestándose en delaminaciones del acero y desprendimientos del revestimiento, como consecuencia de las condiciones ambientales a las que se encuentra expuesto, así como al tiempo trascurrido desde su construcción". Por tanto, se considera necesario contratar la ejecución de las obras de rehabilitación de la pintura de la estructura metálica para asegurar su durabilidad y preservar su integridad estructural.

Con carácter previo a la adjudicación de las obras, la APV organizó una visita para las empresas interesadas al puente el pasado 3 de septiembre. Los trabajos de restauración del puente contemplan la limpieza de todo el puente, el repintado superior e inferior de la infraestructura (con pruebas de color previas) y el refuerzo de la cimentación y solera de hormigón.